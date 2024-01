Fosta glorie a lui Dinamo nu crede în șansele ”câinilor” de a se salva de la retrogradare: ”Chiar și la baraj”

Cel puțin asta cred specialiștii și fostele glorii dinamoviste, care nu văd cu ochi buni tentativa ”câinilor” de a se salva de la retrogradare cu actualul lot. O spune chiar Ioan Andone, fost antrenor și jucător în Ștefan cel Mare, într-o perioadă în care Dinamo, alături de Steaua, erau cu adevărat forțele campionatului.

Ioan Andone nu crede în șansele lui Dinamo

, însă fotbaliștii par optimiști după ce au încheiat anul cu două victorii importante, 2-0 cu Botoșani și 1-0 cu FC Voluntari. Cu toate acestea, de la fani la antrenor la specialiști, cam toată lumea s-a pus de acord că Dinamo are nevoie urgentă de întăriri pentru a spera că va evita retrogradarea.

În acest context, Ioan Andone a anunțat că le ține pumnii ”câinilor” pentru a se salva, însă rămâne pesimist. ”Dinamo are nevoie de atacant, s-a văzut în tur că au mari probleme în ofensivă. Burcă a lucrat foarte corect cu ei, dar dacă nu ai calitate, tot timpul ai probleme.

Eu sper să se salveze, chiar și la meciul de baraj. Nu pot să uit anii de la Dinamo. Eu sper să revină, nu au făcut transferuri extraordinare. Vom vedea, dar nu cred”, a declarat Ioan Andone pentru

Florin Prunea, despre ultimul transfer al lui Dinamo

, a comentat transferul realizat de Dinamo în această iarnă: fundașul nord-macedonean Darko Velkovski. Cotat la 1,8 milioane de euro, fotbalistul ar putea să aducă un plus în apărarea dinamovistă, dacă va reuși să reintre în formă în timp util.

Asta, în condițiile în care fundașul vine după o pauză lungă în care nu a mai jucat, de mai bine de jumătate de an. ”Și el are nevoie de Dinamo, am văzut că în ultimele șase luni, pauză. Nu a prea jucat. E un jucător pe care oricine îl lua. Mă gândesc că cei de la Dinamo știau că a stat șase luni.

El vine cu un bagaj în spate prin care compensează această lipsă. Cu o pregătire bună acum, nu va simplu, dar e un jucător despre care cred că orice echipă l-ar lua”, a completat Florin Prunea pentru sursa citată. Interesant, fundașul a fost dorit și de Universitatea Craiova, însă i-a refuzat pe olteni pentru a juca la București.

”Fericit că am semnat cu acest club mare. Sper că îi vom face pe fani din nou fericiți. Hai Dinamo!”, a fost prima declarație a lui Darko Velkovski în momentul în care a semnat cu Dinamo București. Ar fi contat în alegerea fotbalistului și faptul că va fi cel mai bine plătit jucător de la Dinamo, cu un salariu de aproximativ 144.000 de euro pe an.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Darko Velkovski va câștiga 12.000 de euro lunar, devenind cel mai bine plătit jucător de la Dinamo, alături de brazilianul Lucas. Salariul pare corect în condițiile în care cota de piață a fundașului e de 1,8 milioane de euro, iar fotbalistul tocmai jucase la Al-Ettifaq, echipă care îl plătise regește.