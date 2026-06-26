Sport

Fosta iubită a lui Alex Pițurcă a stârnit admirația fanilor. Imaginile care au dat foc internetului din dormitorul Cristinei Ich

Cristina Ich (39 de ani) este cunoscută pentru frumusețea răpitoare, dar și pentru relația pe care a avut-o cu Alex Pițurcă. Bruneta și-a delectat fanii cu imagini tari din dormitor.
Traian Terzian
26.06.2026 | 07:10
Fosta iubita a lui Alex Piturca a starnit admiratia fanilor Imaginile care au dat foc internetului din dormitorul Cristinei Ich
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Cristina Ich (39 de ani), imagini de senzație din dormitor. Sursă foto: colaj Fanatik
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Cunoscută pentru postările sale îndrăznețe din mediul online, Cristian Ich a surprins plăcut, ca de obicei, cu ultimele imagini. Ea s-a pozat în dormitor, iar imaginile au încins și mai mult atmosfera într-o vară caniculară.

Cristina Ich, imagini incendiare din dormitor

După ce a ales să se despartă de Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer al naționalei României, Cristina Ich a intrat într-o relație cu omul de afaceri Daniel Niculae, iar cei doi s-au logodit. Frumoasa brunetă a apărut cu un inel scump pe deget la finalul anului 2024.

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Foarte activă pe rețelele de socializare, femeia își ține în priză urmăritorii cu poze fabuloase. Ultima sa postare pe Instagram a aruncat efectiv internetul în aer, deoarece apare extrem de senzual în patul din dormitor.

”Am decis să fiu dovada vie că vârsta este doar un număr”, a scris Cristina Ich la imaginile sexy în care apare într-un pat imens îmbrăcată într-un body negru cu umerii descoperiți, cu ciorapi trei-sferturi și mănuși negre lungi.

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Comentariile fanilor au fost pe măsură. ”Femeia fatală”, ”Mor după tine! Leșin, înnebunesc”, ”Ador!”, ”Iubito, ești de-a dreptul incendiară!”, ”Arăți senzațional”, ”Superbă” sau ”JLo o să fie invidioasă!”, sunt câteva din mesajele primite de fosta noră a lui Victor Pițurcă.

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Cristina Ich are un copil cu Alex Pițurcă

Frumoasa brunetă, care a reușit să dea lovitura și în lumea afacerilor, a format mulți ani un cuplu cu Alex Pițurcă, însă relația lor s-a încheiat în 2022. Cei doi au împreună un băiețel, Noah, iar Cristina Ich a mărturisit că copilul a fost motivul pentru care a rămas atât de mult timp alături de fiul fostului selecționer.

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”Eu și Alex nu mai formăm un cuplu, dar suntem cea mai bună echipă, cei mai buni prieteni și, în măsura principiilor și puterii noastre, încercăm și până acum considerăm că am și reușit, să fim cei mai buni părinți pentru Noah”, a declarat femeia.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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