Fosta iubită a lui Cristi Marinescu îl desființează înainte de reintrarea în casa Mireasa. Nici producătorii de la Antena 1 n-au scăpat. Ce se coace în mare secret

Antonia Horvath îl desființează pe Cristi Marinescu. Fostul concurent de la Mireasa reintră în show marți, 3 iunie

Cristi a mai participat în acest show, într-un sezon anterior, acolo unde a avut o idilă cu Antonia. Lucrurile nu au funcționat deloc între ei, așa că s-au despărțit. Fosta concurentă nu crede în intențiile reale de a-și găsi sufletul perechea, ba mai mult, miroase un joc al producției pentru a le pune la încercare pe fete.

Cristian Marinescu a scris o scrisoare pentru Amalia, în care s-a arătat interesat de ea. Concurenta din acest sezon, implicată într-o relație cu Robert, s-a despărțit de băiat cu gândul la vorbele mieroase puse pe hârtie de Marinescu.

Antonia a comentat și acest aspect, ironizându-l pe Cristi, despre care a zis că nu s-a sinchisit, de fapt, deloc, și că a redactat acea misivă folosindu-se de inteligența artificială.

„Îl bagă ca ispită, pur și simplu”

„Îl bagă ca ispită, pur și simplu, asta, ca să testeze fetele alea pe acolo. Și fata aia, frate, ea probabil nu-l cunoaște, dar te desparți de prietenul tău că îți trimite unul o scrisoare, o scrisoare scrisă cu ChatGPT, nici măcar nu a șters ghilimelele alea, că ați văzut că acolo scrie în ghilimele. A copiat cu tot cu ghilimele.

Eu nu am zis că nu e frumoasă Amalia, e frumoasă, dar îți scrie unul o scrisoare și te desparți pentru unul pe care nici măcar nu-l cunoști? Treaba ei, ea știe ce face. Nu mai zic nimic, o altă fată care o să pice în plasa lui Marinescu. Ar trebui să existe un grup pe Facebook cu… Nici nu știu cum să mă exprim, că nici nu prea poți să zici că ai o relație cu omul ăsta, să fie un grup din ăsta de suport pe Facebook, să îi facem propagandă.

Lui maică-sa îi place mult de ea, și eu mă înțelegeam bine cu doamna Daniela și cu mine chiar avea conversații, dar după nu i-a mai plăcut de mine. O să îi placă de ea până o să fie într-o relație, după aia nu o să îi mai placă de ea”, a povestit Antonia Hovarth, fosta lui Marinescu, într-un live de

Antonia regretă că nu s-a dus la Casa iubirii

Apoi, tânăra a zis că regretă profund participarea la Mireasa. Spune că ar fi trebuit să accepte oferta de la Kanal D, fiind admisă inițial în prezentat de Andreea Mantea.

„Ce să zic, trebuia să mă duc la Casa iubirii, eu am fost acceptată să merg la Casa iubirii, dar am ales să vin la Mireasa. Mi-ar fi plăcut mai mult la Casa iubirii, mi se pare o emisiune mult mai ok, unde oamenii nu sunt forțați să se combine.

Nici aici nu ne-au forțat, dar împrejurările sunt de așa natură încât nu ai ce să faci altceva decât să te combini. Nu ai telefon, internet, nu poți să te duci nici măcar la magazin, tu stai doar în casa aia. Nu există, gen! Chestia asta că sunt ușile închise între casă, nu poți să stai cu persoana iubită… E și foarte mult hate, da”, a continuat Antonia.