Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut

ADVERTISEMENT

Un model celebru din Rusia este pe prima pagină a tabloidelor de peste Ocean. Superba vedeta, nimeni alta decât fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, are un iubit cu 11 ani mai tânăr. E unul dintre cei mai importanți jucători de baschet.

Fosta parteneră a lui Cristiano Ronaldo, relație cu un star din NBA

Cristiano Ronaldo (41 ani) a avut de-a lungul timpului relații amoroase cu femei celebre și frumoase. Timp de aproximativ 5 ani s-a iubit cu un fotomodel renumit pentru aparițiile sale în Sports Illustrated Swimsuit Issue. A pozat în paginile acestor reviste importante între anii 2007 și 2014. În 2011 a apărut pe copertă.

ADVERTISEMENT

Tânăra se numește Irina Shayk, povestea lor de dragoste desfășurându-se în perioada mai 2010 – ianuarie 2015. Modelul ajuns la vârsta de 40 de ani l-a dat de mult uitării pe atacantul care se pregătește de nuntă cu Georgina Rodriguez. , dar și alte nume notabile.

În prezent, se iubește cu un alt sportiv. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți jucători din baschetul mondial. Potrivit , ar forma un cuplu cu Devin Booker (29 ani). Între cei doi parteneri de viață este o diferență de vârstă de 11 ani, însă acest aspect nu pare un impediment.

ADVERTISEMENT

Cei doi s-ar fi întâlnit prin intermediul unor prieteni comuni. Povestea de dragoste este la început de drum, cuplul fiind împreună de numai câteva luni. Cu toate acestea, Irina Shayk ar fi „foarte interesată” de baschetbalistul care joacă pentru Phoenix Suns. Mai mult decât atât, ei au fost surprinși împreună în Hamptons.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Ce planuri are fotomodelul în actuala relație

„E foarte nouă relația, dar se plac foarte mult”, a declarat o sursă pentru publicația menționată anterior. Totodată, presa de peste Ocean susține că vedeta intenționează să ajungă la unul dintre meciurile iubitului ei din viitorul sezon NBA. „Așteptați-vă să o vedeți pe Irina la unele dintre meciurile lui”, a mai adăugat sursa.

ADVERTISEMENT

Așadar, aceasta este dovada că relația dintre Irina Shayk și Devin Booker este pe cale să devină serioasă, deși niciunul nu a făcut vreo declarație pe marginea subiectului. Americanul este renumit pentru că a avut o legătură amoroasă cu Kendall Jenner, timp de 2 ani. E numit „bărbatul lui Kendall Jenner” pentru că tânăra este mult mai faimoasă decât el.

În altă ordine de idei, modelul a avut o relație în trecut cu Bradley Cooper, în vârstă de 51 de ani. Au fost împreună din 2015 până în 2019 și au împreună o fiică, Lea, în vârstă de 9 ani. Vedeta a mai fost asociată și cu Kanye West și Tom Brady, însă relațiile nu au fost la fel de populare ca cea avută cu Cristiano Ronaldo.