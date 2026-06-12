Fosta iubită a lui Gabi Torje trece printr-o nouă despărțire. A pus punct relației cu „bărbatul perfect”

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E una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Ioana Grama nu este doar o influenceriță de succes, ci și fosta iubită a lui Gabi Torje. Frumoasa brunetă nu o duce tocmai bine în planul amoros pentru că trece printr-o despărțire.

Ioana Grama este, din nou, singură

Ioana Grama (33 ani) a avut până de curând un iubit milionar cu care nu s-a afișat prea des. A preferat să fie discretă și să-și trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Cei doi au petrecut clipe de vis împreună, de-a lungul relației având numeroase . La un moment dat, au ajuns într-o .

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S-au iubit cu patos în locuri superbe de pe glob, fosta parteneră a lui Gabi Torje reușind să aibă o legătură specială. A vorbit mereu în termeni laudativi despre bărbatul care o face fericită, însă acum s-a aflat că nu mai formează un cuplu. Anunțul a fost făcut chiar de vedeta din Cluj-Napoca, pe rețelele de socializare.

Bruneta a povestit că a întâlnit persoana „chiar perfectă” pentru ea. Din păcate, lucrurile nu au mers în direcția cea bună. Influencerița, care este milionară, a subliniat că a luat decizia despărțirii fără să se uite în urma sa. Nu i-a fost deloc ușor, dar a realizat că nu mai poate suporta să fie abandonată emoțional de către bărbat.

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„Nu am mai primit flori, iar asta pentru că m-am despărțit de iubitul meu perfect, care chiar era perfect. De asta îmi pare rău, pentru că era cel mai bun om pe care l-am avut ca partener. Dar este respingător și nu pot, abandonul emoțional mă termină psihic”, a explicat Ioana Grama, pe Instagram.

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Lecția învățată de Ioana Grama

„Asta este cel mai dureros și a fost dureros pe parcursul ultimelor luni, faptul că a trebuit să renunț la un om atât de bun și de atent. Toate lucrurile pe care vi le-am zis sunt adevărate în continuare, doar că emoțional din punctul acesta de vedere e off.

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Eu sunt foarte anxioasă, sensibilă și nu pot să fac față. Pentru mine suferința e prea mare. Am învățat că oamenii nu se schimbă și mi-am dat seama că este un aspect peste care nu pot să trec”, a completat fosta iubită a lui Gabi Torje. Înainte de relația cu fostul fotbalist Ioana Grama s-a iubit cu un alt sportiv, de origine bosniacă.

Frumoasa creatoare de conținut a fost împreună cu Danijel Suboticui, în perioada în care acesta activa la Universitatea Craiova. Inițial, au păstrat legătura amoroasă secretă, dar s-au dat de gol la nunta lui Cristi Pulhac. Mai târziu, vedeta s-a căsătorit cu pilotul Alex Tăgurean cu care a devenit mama unei fetițe, Ayana.

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De fiecare dată Ioana Grama a discutat deschis cu cei care o urmăresc în social media. A primit sute de mesaje de la fani care i-au împărtășit povești similare, influencerița fiind recunoscătoare pentru comunitatea sa. Milionara în euro suferă, dar reușește să fie puternică. Astfel, le-a dat sfaturi prețioase internauților.

”Este OK să îți dorești mai mult”

„Este OK să nu functioneze. Este ok să eșuezi. Este OK să spui ce simți, să nu mai ascunzi. Este OK să nu mai ajuți, acolo unde nu umpli paharul cu nimic. Este OK să îți dorești mai mult. Se numesc conștientizări care ne scot la suprafață. Diferența dintre eșec și succes este capacitatea de a gestiona o situație dificilă.

Unii renunță și se aruncă în băutură, droguri, etc. Alții luptă neîncetat și în final reușesc. Și reușesc mult mai mult decât ar fi putut înainte de toate experiențele care i-au traumatizat. În final, fiecare își găsește liniștea în brațele cuiva. Suntem 8 miliarde de oameni pe pământ.

Nu ar trebui să ne îngrijorăm. Este OK să treci prin toate astea și să alegi. Atâta timp cât știi că esti în stare să oferi totul pentru cineva. Ceea ce sperie pe unii bărbați este probabil femeia hotărâtă. Care știe ce vrea. Sau așa am eu impresia? Cam asta se discută în online”, a notat Ioana Grama, pe .

”Ea își dorește cel mai mult să împartă zilele cu cineva”

„Asta este valabil întotdeauna asupra celor care le lipsește încrederea de sine și nu generalizez. «Ce înseamnă femeia independentă pentru un bărbat?». Femeia independentă nu e cea care nu mai are nevoie de un bărbat. Ea își dorește cel mai mult să împartă zilele cu cineva.

A devenit strictă pentru majoritatea, dar a învățat să ofere atenția exclusivă și a înțeles ce este timpul de calitate, neirosit. O femeie nu pleacă de acolo unde știe că poate fi fericită, unde știe că poate construi armonia. Unde poate oferi răbdare și căldură necondiționat.

Ea doar alege locul potrivit unde să extindă bucuria. Unde poate să creeze în energia feminină care înseamnă a dărui cu suflet. Acolo unde fiecare masă pregătită de ea e apreciată. Acolo unde ascultă și este ascultată. Nimeni nu e făcut să funcționeze mai bine singur”, a completat Ioana Grama.