Fosta iubită a lui George Jaguarul de la Insula iubirii rupe tăcerea după despărțire: „Am suferit foarte mult”

Fosta iubită a lui George Jaguarul, ispita masculină de la Insula iubirii 2025 care a făcut furori cu momentele sale pe rețelele de socializare încă din primul episod, și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru FANATIK!

Fosta iubită a lui George Jaguarul de la Insula iubirii 2025, despre despărțirile prin care a trecut

Și nu, nu vorbim despre oricine, ci chiar despre o fată care face parte din actuala ediție a Așa cum FANATIK Jaguarul a avut o relație după terminarea competiției cu o altă ispită feminină: cântăreața Amelia!

Bruneta ne-a împărtășit impresiile ei despre Insula iubirii și cum se raportează la relații. Fosta iubită a lui George, supranumit Jaguarul, ne-a declarat că a suferit foarte mult în relațiile de iubire, dar și în simplele prietenii și asta pentru că mereu a pus totul pe tavă, dar a primit mult prea puțin la schimb. Să fie și ăsta motivul pentru care relația celor doi nu a rezistat după ce show-ul s-a încheiat? Amelia ne spune câte ceva, printre rânduri, deci cine are urechi s-audă!

Vedeta de la Antena 1 ne-a zis, totodată, că trebuia să participe în emisiune cu fostul ei partener, cel cu care a avut o relație înainte să îl cunoască pe George Jaguarul, dar s-au despărțit fix înainte să plece împreună în .

„Am suferit foarte mult”

„Sunt singură, dar pot să zic că am pe cineva, un copil, mă refer la motanul meu, e singurul mascul la ora actuală din viața mea. Sunt fraieră în relații, asta pot să spun, pun foarte mult suflet, mă atașez foarte repede. Am avut de tras din cauza asta, am suferit foarte mult și nu doar în relațiile de amor. Am suferit și în relațiile de prietenie, că am fost mereu eu aia bună și tocmai de asta încerc să fiu un pic mai selectivă.

În principiu, eu trebuia să merg la Insula iubirii cu fostul meu iubit, doar că s-a întâmplat să ne despărțim așa că am ajuns ispită. Ne-am despărțit în luna noiembrie, anul trecut, fix cu câteva luni înainte de Insulă. Ne-am despărțit pentru că nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Mi-am dorit foarte mult respect în relația noastră și nu a existat”, a declarat Amelia, în exclusivitate pentru FANATIK.

Muzica este acum prioritatea ei

Întoarsă din Olanda de foarte curând, Amelia ne-a zis că are planuri mari în cariera ei artistică. A cântat până acum muzică populară și, acum că s-a mutat din nou în București, promite să muncească din plin pentru a dovedi publicului ce poate să facă în muzică. Vedeta colaborează cu labelul Molecule Records și ne promite că vom auzi de ea de acum încolo, mai ales că Insula iubirii este pentru mulți o adevărată rampă de lansare, așa că vizibilitatea ei s-ar putea să fie și mai mare de acum înainte.

„M-am întors de curând în București, pentru că vreau să mă focusez mai multe pe partea artistică și cred că acum este momentul. Am stat în Olanda trei ani și m-am mutat în București, din nou. Am mai locuit în București și înainte, dar dragostea asta te duce și te-aduce! (n. red.: râde)”, a încheiat Amelia.