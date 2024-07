Fosta iubită a lui Jador a intervenit în despărțirea manelistului de Oana Ciocan: „Cine știe?”

Simina Loica a vorbit despre despărțirea dintre Jador și Oana Ciocan. Fosta iubită a manelistului a spus de la bun început că nu crede în această poveste de dragoste, cu atât mai puțin în ideea de căsătorie.

Fosta lui Jador a vorbit despre despărțirea prin care trece manelistul

Jador a iubit cu patimă, iar de când este în lumina reflectoarelor, toate relațiile sale au fost publice. Despre ultima, manelistul jura că este cea care va dura până la adânci bătrâneți.

ADVERTISEMENT

Cererea în căsătorie a venit rapid, . Dar nu toată lumea a crezut în povestea lor de iubire. Iar printre sceptici s-a numărat și Simina Loica, fosta parteneră a artistului.

Ei s-au întâlnit la povestea dragostei și au trecut prin momente dificile, care în cele din urmă s-au terminat atunci când tânăra a decis să-l aleagă pe Alex Zănoagă, de care ulterior a și divorțat.

ADVERTISEMENT

Acum, când a auzit că Jador și Oana Ciocan s-au despărțit, nu a fost surprinsă. „Știam că am dreptate. Am auzit, da. Ce să mai spun? Nu am nimic de comentat. Știu că am avut dreptate. Dar nu mai am ce să spun! Cine știe poate că acum se vor împăca. Mai știi?”, a declarat Simina Loica pentru

Ce spunea Simina în urmă cu câteva luni

În urmă cu câteva luni, Simina afirma, fără rețineri, ca Jador tuturor femeilor cu care a format un cuplu le-a promis că le va duce la altar, dar acest lucru nu s-a întâmplat. De aceea, nu se aștepta să reziste alături de Oana Ciocan.

ADVERTISEMENT

Conform vedetei, la final, toate fetele au rămas doar cu speranța. Însă, atunci a ținut să menționeze că are o părere bună despre Oana Ciocan, cu toate că nu a văzut-o niciodată în realitate.

„A cerut-o de soție? Știu că spun că se căsătoresc, dar ce părere să am eu? Eu nu am văzut-o în realitate, dar am înțeles că e o fată finuță. Eu știu că lui genul acesta de femeie îi place.

ADVERTISEMENT

Îi transmit ‘casă de piatră’ și să nu fie cu asta, ca și cu celelalte. Pentru că eu știu că în ultimul timp pe toate iubitele lui voia să le ia de neveste și să facă copii cu ele. Și s-a sfârșit cu despărțire și cu… Cum face el!”, spunea Simina Loica, conform sursei menționate anterior.