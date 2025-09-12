Sport

Fosta iubita a lui Jannik Sinner, dezvăluiri tari despre jucătorul care se crede un adevărat “Casanova”. “Mi-a scris de 10 ori. Este disperat”

Fosta iubita a lui Jannik Sinner face dezvăluiri publice despre un celebru jucător care i-ar fi scris în repetate rânduri. Despre cine este vorba?
Valentina Vladoi
12.09.2025 | 10:30
Fosta iubita a lui Jannik Sinner dezvaluiri tari despre jucatorul care se crede un adevarat Casanova Mia scris de 10 ori Este disperat
Anna Kalinskay l-a numit disperat pe Holger Rune. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Rusoaica Anna Kalinskaya, fosta iubita a lui Jannik Sinner, lansează acuzații neașteptate la adresa unui celebru jucător de tenis. Tânărul ar fi în opinia ei ”disperat” și o contactează insistent.

Când s-au despărțit Anna Kalinskay și Jannik Sinner

Anna Kalinskay și Jannik Sinner au fost împreună aproape un an de zile. Relația lor a devenit oficială în primăvara anului 2024, însă s-ar părea că lucrurile nu au durat prea mult.

Astfel, în luna mai a acestui an, rusoaica a participat la o conferință de presă organizată cu ocazia turneului de la Italian Open. La acel moment, ea a confirmat faptul că nu mai este într-o relație.

Pe de altă parte, niciunul dintre cei doi foști parteneri nu au dezvăluit motivul despărțirii. De altfel subiectul nu a fost niciodată dezbătut în spațiul public, doar sportiva confirmând că este singură.

Anna Kalinskay l-a numit disperat pe Holger Rune

Anna Kalinskaya are 26 de ani, iar de ceva timp a tot fost contactată de Holger Rune, în vârstă de 22 de ani, la rândul său jucător de tenis. De altfel sportiva l-a cam umilit public pe acesta.

Ea a dezvăluit că a fost contactată de vreo 10 ori de acesta. Mai mult de atât, Anna Kalinskaya nu ar fi singura contactată de sportiv. La finele lunii iulie, Veronika Kudermetova, în vârstă de 28 de ani, l-a umilit la rândul său pe danez.

„Rune mi-a scris recent. I-am spus: «Tinere, probabil sunt cam în vârstă pentru tine. Dacă te uiți puțin pe Instagram, o să vezi că am un soț». Mi-a replicat doar: «Oh, scuze». De atunci, nici măcar «bună» nu-mi mai spune”, a dezvăluit sportiva.

Holger Rune ar contacta mai multe sportive

Anna Kalinskaya nu a avut nici ea milă și a mai spus că jucătorul este ”plin de el”. Totodată, acesta ar merita ceea ce i se întâmplă, având în vedere că în realitate, ar contacta mai multe persoane.

Printre altele, rusoaica a mai fost întrebată și dacă este curtată de jucătorii de tenis. Aceasta a confirmat că astfel de lucruri se întâmplă destul de des, însă mulți dintre ei nu au nicio șansă.

„Se întâmpla mai des înainte. Acum sunt mai în vârstă. Nu știu, dar… Unii n-au nicio șansă (n.r. – râde). N-au de ce să-mi scrie. Cineva mi-a scris de vreo 10 ori, apoi a renunțat.

Cine? Voi spune. Holger Rune. Le scrie tuturor, merită asta. E prea plin de el. Poate pur și simplu e pierdut… Dar nu este singurul”, a mai dezvăluit faimoasa sportivă.

Menționăm faptul că Holger Rune traversează o perioadă complicată și pe plan profesional. Acesta a fost eliminat în turul 2 de la US Open, iar asta după ce a părăsit Wimbledon chiar din prima rundă.

