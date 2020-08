Fosta iubită a lui Livian de la Puterea Dragostei, de urgenţă la medic. Ce a păţit Bianca Comănici

De parcă despărțirea de Livian, bărbatul cu care visa să întemeieze o familie nu ar fi fost suficientă, Bianca Comănici se confruntă acum cu probleme de sănătate. Chiar dacă nu este nimic grav, ipostazele în care a fost surprinsă recent i-au făcut pe fani să își pună întrebări legate de starea ei de sănătate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a apărut în cel mai recent vlog al său cu fața umflată și vizibil măcinată de dureri crunte, iar internauții au sfătuit-o să nu mai stea pe gânduri și să meargă de urgență la medic.

Lucru care s-a și întâmplat câteva zile mai târziu, când frumoasa brunetă și-a luat inima în dinți și a trecut pragul cabinetului stomatologic. Dacă tot a făcut acest pas, a dezvăluit că are de gând să își pună și fațetele dentare la care visează de luni bune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Comănici a ajuns din nou pe mâna medicilor. Fosta iubită a lui Livian are probleme stomatologice

„Nu am apucat să mănânc prea mult. Sunt amețită de cap. Am anestezie acum la gură, de aia nici nu prea pot să vorbesc.

Partea asta nici nu pot să o ridic, pentru că este amorțită. Să vă arăt ce mi-am cumpărat eu. Am fost la farmacie, pentru că știți că am fost la dentist.

ADVERTISEMENT

Pentru că am probleme cu gingiile, pentru fațete am nevoie de retușuri, nu mă pricep eu, o să îl lăsăm pe domnul doctor să explice, dumnealui știe cel mai bine.

Mi s-a recomandat să mă dau cu ulei și să folosesc o periuță cât mai soft, sper să fie ok”, le-a transmis Bianca Comănici fanilor săi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Livian rupe tăcerea. De ce s-a despărțit de Bianca

„Sunt anumite situații care m-au deranjat. Nu sunt chiar așa cum pretind a fi. O să zic doar unde nu e adevărat, să nu trăiască alții cu impresia că eu sunt nu știu cum.

În momentul de față Bianca nu este blocată pe Instagram la mine. Bianca m-a blocat atunci, m-a adăugat la prieteni, dar eu nu i-am mai dat din cauza discuțiilor pe care le-am avut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești așa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o.

Nu a sărit să mă ia în brațe, dar nu a făcut chestia asta pentru că era nervoasă din altă cauză. Eu eram nervos tot din altă cauză.

ADVERTISEMENT

Am rămas la ea, afirmația Biancăi că am dormit cu Peți e aiurea și a fost aruncată nu știu cu ce scop. Nu ai cum să zici așa ceva, chiar dacă era la caterincă”, a dezvăluit Livian în vlogul său.