Sport

Fosta iubită a pilotului din Formula 1 iubește din nou. Are o relație cu un campion din tenis

Fosta parteneră a pilotului din Formula 1 Mick Schumacher s-a îndrăgostit. Se iubește cu un campion cunoscut din tenis.
Alexa Serdan
05.09.2025 | 12:30
Fosta iubita a pilotului din Formula 1 iubeste din nou Are o relatie cu un campion din tenis
Cu cine se iubește Laila Hasanovic, fosta iubită a lui Mick Shumacher. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Laila Hasanovic, cunoscută drept fosta iubită a pilotului din Formula 1, Mick Schumacher, iubește din nou. Primele zvonuri arată că are o relație cu un campion din tenis, de origine italiană. Sportivul are 24 de ani.

Cu cine formează un cuplu fosta iubită a pilotului din Formula 1

Fosta parteneră a pilotului din Formula 1 nu a stat prea multă vreme singură după separarea de Mick Schumacher. Cei doi s-au despărțit la începutul lui 2025. Frumoasa Laila Hasanovic, de profesie model, s-a îndrăgostit lulea.

Se pare că formează un cuplu cu un sportiv celebru. Conform Corriere dello Sport, are o relație sentimentală cu un campion cunoscut din tenis. Mai exact, este vorba de Jannik Sinner, în vârstă de 24 de ani.

Jucătorul de tenis este 1 ATP, asigurându-și un loc în sferturile de finală ale US Open. Sportivul ar avea o imagine inedită pe ecranul de blocare al telefonului mobil, reprezentând-o chiar pe frumoasa blondină.

Acest lucru a fost surprins după meciul cu Shapovalov, din turul trei. Jannik Sinner și-a verificat mesajele și apelurile pierdute și paparazzi au fost pe fază, observând astfel fotografia specială cu modelul danez.

Ce spune Jannik Sinner despre relația cu Laila Hasanovic

Laila Hasanovic nu a confirmat relația cu tenismanul Jannik Sinner. La rândul său sportivul a respins zvonurile privind o idilă atunci când jurnaliștii italieni l-au întrebat care a fost motivul deplasării în Copenhaga.

Jucătorul de tenis a subliniat faptul că a fost vorba de niște obligații legate de o ședință foto. Cu toate acestea, rumoarea din jurul celor doi nu s-a oprit și fanii doresc să afle mai multe informații despre modelul danez.

Tânăra este fosta iubită a pilotului de Formula 1 Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher. S-au despărțit la începutul anului 2025, după o relație de peste un an. Influencerița a fost văzută ulterior în loja lui Jannik Sinner.

A fost observată atât la Wimbledon, cât și la Roland Garros. De asemenea, Laila Hasanovic l-a susținut pe campionul din tenis, încă un motiv în plus ca fanii să speculeze asupra unei relații amoroase cu Jannik Sinner.

Prin urmare, sportivul a recunoscut că este îndrăgostit. Mai mult decât atât, a adăugat: „Nu vreau să vorbesc despre asta”. Cert este că, relația sentimentală este una extrem de discretă.

Cine este Laila Hasanovic

Laila Hasanovic este model și influencer activ pe rețelele de socializare Instagram și TikTok. Fosta iubită a pilotului de Formula 1 Mick Schumacher s-a născut pe 8 noiembrie 2000, în orașul Copenhaga din Danemarca.

Tânăra are rădăcini bosniace. A fost una dintre puținele persoane în afara familiei Schumacher căreia i s-a permis să-l viziteze pe legendarul pilot Michael Schumacher, după accidentul suferit în anul 2013, la ski.

Frumoasa blondină și-a început cariera de model pe când avea numai 16 ani. Prima colaborare a fost pentru brandul Daniel Wellington. De asemenea, presupusa iubită a lui Jannik Sinner a fost finalistă la Miss Universe Danemarca, în 2019.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
