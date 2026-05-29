Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă

Au format un cuplu aproape 2 ani și au avut parte de o despărțire discretă. Fosta iubită a unui celebru fotbalist de origine spaniolă este extrem de încântată de noul proiect din viața sa. Tânăra va fi concurentă la Insula Iubirii, ediția din Marea Britanie.

Jasmine Muller (26 ani) și Hector Bellerin (31 ani) s-au cunoscut la finalul anului 2020. Influencerița britanică și sportivul spaniol au confirmat că sunt împreună câteva luni mai târziu, în 2021. În timpul relației sentimentale au postat numeroase fotografii pe rețelele de socializare, atât pe TikTok, cât și pe paginile lor de Instagram.

Au călătorit cel mai adesea în superbul oraș Barcelona. Spania este țara care a fost etichetată cel mai des în pozele lor, aceasta fiind națiunea de origine a jucătorului de fotbal. Un alt detaliu pe care oamenii l-au aflat despre ei este faptul că amândoi sunt vegetarieni, împărtășind acest lucru și cu persoanele din mediul virtual.

Cei doi tineri au decis să se separe în 2023. Niciunul dintre ei nu a făcut nicio declarație publică despre motivul pentru care au luat-o pe drumuri separate. La ani distanță de la această despărțire, creatoarea de conținut a oferit o informație inedită. E pregătită să-și găsească sufletul pereche prin intermediul unui show televizat.

Fosta a anunțat că se numără printre participantele de la . Emisiunea din Marea Britanie se așteaptă să fie una urmărită de mulți telespectatori bruneta având fani din lumea întreagă. Mai mult decât atât, prietenii ei sunt convinși că Jasmine Muller este una dintre preferatele celor din fața micilor ecrane.

Mesajul transmis de influenceriță

„Plec în căutarea iubirii în vila de la Insula Iubirii”, a notat influencerița pe contul oficial de Instagram, în secțiunea principală. Jasmine Muller este urmărită în momentul de față de mai bine de 94.000 de fani. Ei sunt la curent cu postările în care apare în costum de baie sau în alte ipostaze încântătoare.

Frumoasa brunetă este nerăbdătoare să ajungă în vila luxoasă în care se filmează reality show-ul. Aceasta se găsește în Mallorca, Spania, fiind una dintre cele mai extravagante locații. Cunoscuta influenceriță le-a povestit apropiaților că nu se va arunca cu capul înainte, ceea ce înseamnă că va fi precaută și mai ales, realistă.

„Jasmine este pregătită să intre în vilă și va fi o concurentă absolut uimitoare, inteligentă și interesantă. Deși se află deja în lumina reflectoarelor, este o persoană cu picioarele pe pământ și simpatică. Jasmine este deja una dintre favoritele publicului”, a declarat o sursă pentru publicația .

În altă ordine de idei, Insula Iubirii este o emisiune urmărită de multe persoane și prin prisma moderatoarei. La cârma acestui show se află o prezentatoare britanică care nu este străină de lumea fotbalului. Mai exact, este vorba de Maya Jama (31 de ani) care are o relație cu Ruben Dias (29 de ani). Acesta este un fundaș central portughez care evoluează pentru Manchester City.