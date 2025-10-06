Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea

Lauryn Goodman, nimeni alta decât fosta iubită a lui , a fost surprinsă cu un tenismen cunoscut. Sportivul cu care a ieșit recent la o întâlnire romantică este mai mic cu 11 ani. Cine este cel care a cucerit-o?

Fosta iubită a lui Kyle Walker, surprinsă cu un tenismen

Fosta parteneră a jucătorului de fotbal britanic Kyle Walker nu mai este o femeie singură. Lauryn Goodman, în vârstă de 34 de ani, a decis să-și refacă viața amoroasă după separarea de jucătorul alături de care are doi copii.

Despărțirea s-a produs în urmă cu mai bine de un an după ce soția sportivului a aflat de relația extraconjugală. A descoperit că amanta i-a dăruit al doilea copil în perioada în care Annie Kilner era însărcinată în 6 luni.

Se pare că tânăra, care este o influenceriță celebră pe social media, a lăsat în urmă legătura cu fotbalistul. În urmă cu puțin timp a fost surprinsă în compania jucătorului de tenis Jack Draper pe care l-a cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating.

Cei doi au fost văzuți într-o cafenea din Wandsworth, situată în sud-vestul Londrei. Potrivit , tenismenul a tratat-o pe renumita creatoare de conținut ca un „adevărat gentleman”. Între cei doi este o diferență de 11 ani.

„Jack vine des aici, îl văd adesea. Era mult mai înalt decât ea, dar flirta cu Lauryn în timp ce îi cumpăra o cafea. I-am văzut plecând împreună. Vremea era urâtă așa că el încerca să o ferească de ploaie.

Păreau confortabili și relaxați unul cu celălalt. El o ținea în brațe”, a declarat o persoană care a văzut-o pe fosta iubită a lui Kyle Walker, Lauryn Goodman, împreună cu Jack Draper, care are 23 de ani.

Lauryn Goodman și Jack Draper, o diferență de 11 ani

O persoană apropiată influenceriței Lauryn Goodman a dezvăluit că frumoasa blondină este îngrijorată din cauza diferenței de vârstă. Jucătorul de tenis este mai mic cu 11 ani, motiv pentru care ia în calcul dacă este o posibilă relație amoroasă.

Cu toate acestea, prietenii au încurajat-o să nu refuze o eventuală întâlnire cu jucătorul de tenis din Marea Britanie. Mai mult decât atât, amicii creatoarei de conținut a îndemnat-o să-l vadă pentru că tânărul este foarte atrăgător.

În cele din urmă a decis să se întâlnească cu tenismenul britanic pentru că a trecut prin multe experiențe negative. Din păcate, apropiații susțin că nu există planuri să se mai vadă pentru că Lauryn Goodman vrea să se concentreze pe creșterea celor doi copii din relația cu Kyle Walker.

„Viața lui Lauryn se învârte în jurul copiilor ei, dar cum aceștia cresc, prietenii cred că ar trebui să înceapă să se bucure din nou de viață”, a spus o sursă apropiată influenceriței, mai arată sursa menționată.

Kyle Walker, între soție și amantă

Kyle Walker a recunoscut că are doi copii dintr-o relație extraconjugală. În plus, recunoaște că a greșit. care joacă pentru Burnley este conștient că acțiunile sale nu au fost tocmai cele mai bune, dorind o împăcare cu soția sa, Annie Kilner.

Cei doi sunt căsătoriți din anul 2022 și au împreună 4 copii: Kairo, Roman, Riaan și Rezon. Formează un cuplu încă din copilărie, internaționalul englez vorbind extrem de sincer despre alegerile pe care le-a făcut în viața personală.

„Ce am făcut e oribil și-mi asum întreaga responsabilitate. Am făcut alegeri idioate și am luat decizii idioate. Nu pot să-mi imaginez prin ce trece Annie. Am încercat să vorbesc cu ea, dar suferă prea mult.

Bărbatul care trebuia s-o iubească, s-o protejeze și să fie acolo pentru ea, a făcut asta. Singura persoană care trebuie blamată sunt eu. Am responsabilități de care sunt conștient și am făcut alegeri stupide.

Dar trebuie să-mi îndrept greșelile. Le-o datorez tuturor! Acțiunile mele au cauzat durere multor persoane. Îmi pare rău, pentru că într-o familie nu trebuie să se întâmple asta”, a explicat Kyle Walker, conform tabloidului britanic, relatează .

„Nu mi-am imaginat că viața mea privată va fi așa”

„Sunt un om retras, dar accept că sunt o persoană publică și trebuie să vorbesc despre ceea ce am făcut. Am ales să spun totul acum în speranța că voi putea explica lucrurile, iar soția și copiii mei vor avea intimitatea de care au neapărată nevoie.

Când am cunoscut-o pe Annie, aveam 17 ani, nu mi-am imaginat că viața mea privată va fi așa. Nu m-am gândit niciodată că voi fi tatăl a 6 copii. În fotbal, am câștigat mai mult decât am visat vreodată.

Dar în viața privată, am rănit-o pe cea pe care o consider cea mai bună prietenă a mea. Cum pot răni pe cineva pe care-l iubesc atât de mult? Asta e ceva ce trebuie să-mi explic singur.

Fotbalul a fost viața mea de la 6 ani, dar familia mea vine înaintea oricărui alt lucru de pe planetă. În acest moment, suferă enorm. Băiatul meu cel mic mergea la culcare cu mine în fiecare seară și să nu fiu alături de el…

Ne spunem noapte bună prin intermediul telefonului. Dar să știu că nu sunt cu el din cauza greșelilor mele e ceea ce mă doare cele mai tare”, a mai spus Kyle Walker, mai arată sursa citată anterior.

Annie Kilner, înșelată de mai multe ori de Kyle Walker

Annie Kilner, actuala soție a lui Kyle Walker, a trecut prin numeroase momente tensionate. Femeia a fost înșelată de mai multe ori de fotbalistul britanic. În urmă cu ceva vreme o vedetă TV din Marea Britanie a dezvăluit că a avut o relație cu sportivul de 35 de ani.

Mai exact, este vorba de Laura Brown care a povestit că s-a întâlnit cu celebrul jucător în timp ce acesta era împreună cu femeia care i-a dăruit 4 copii. A fost prima dată când fundașul a fost dat afară din căminul conjugal.

Separarea nu a durat prea mult pentru că fotbalistul a fost iertat de soția sa. Ulterior, în 2020 a părăsit din nou domiciliul când a început o relație cu Lauryn Goodman. Crezând că aventura s-a încheiat Annie Kilner l-a iertat din nou pe Kyle Walker.

A trecut peste episodul de infidelitate, însă bărbatul a continuat să se vadă cu Lauryn Goodman. Influencerița i-a dăruit doi copii. De asemenea, fotbalistul a petrecut o noapte întreagă alături de două escorte.