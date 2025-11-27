Fosta jucătoare de la CSM București, detalii uimitoare despre lupta cu depresia: ”E o nebunie”

ADVERTISEMENT

Sportiva care a adus trofeul Ligii Campionilor în București a oferit un interviu tulburător. Fosta jucătoare de la CSM, Mayssa Pessoa, vine cu detalii uimitoare despre lupta cu depresia. A suferit inclusiv atacuri de panică.

O fostă jucătoare de la CMS București a căzut pradă depresiei

Mayssa Pessoa este o handbalistă de origine braziliană care a devenit celebră datorită performanțelor sale. Sportiva de 41 de ani, care a fost legitimată la clubul CMS București în perioada 2014-2016, a făcut dezvăluiri incredibile.

ADVERTISEMENT

Aceasta a vorbit deschis despre lupta cu depresia. Din păcate, afecțiunea i-a cauzat mari probleme în perioada în care a jucat pentru Dunărea Brăila pentru că avea numeroase atacuri de panică. A chemat de urgență ambulanța pentru că simțea că moare.

Portărița handbalistă care a transmis că nu reușea să se focuse pe absolut nimic. A trecut prin momente grele, subliniind că a fost nevoită să ceară ajutor de specialitate.

ADVERTISEMENT

„Noi nu ştim cum e să trăim o viaţă normală. Am fost întrebată cum e să trăieşti o viaţă normală, să te trezeşti dimineaţa, să munceşti toată ziua. Eu nu ştiu cum e asta. E o nebunie.

ADVERTISEMENT

Cred că doar sportivii de performanţă pot înţelege asta. Noi nu ştim cum e să avem o viaţă normală. Am făcut terapie, am vorbit despre traumele din copilărie. Am pus totul la un loc.

Am vorbit despre asta. Am fost întrebată de ce nu mai iubesc să fac ce iubeam înainte, iubeam handbalul. Asta e treaba noastră, asta iubesc. Noi lucrăm, ăsta e jobul nostru”, a declarat Mayssa Pessoa, pentru .

ADVERTISEMENT

„Am avut momente foarte grele în Spania”

Fosta jucătoare de la CSM București a realizat că trebuie să ia o decizie radicală. Mayssa Pessoa și-a pus pe pauză cariera sportivă timp de 6 luni, decizia fiind luată în anul 2023. Acela a fost momentul în care s-a întors în Brazilia, de unde plecase în 2005.

Și-a dat seama că trebuie să rupă toate relațiile cu agenții care se concentrau doar pe latura financiară. Vedeta a simțit că poate scăpa de și atacuri de panică dacă găsește pe cineva cu care să rezoneze.

A întâlnit-o pe Susan Andersen, care a ajutat-o să ajungă în Danemarca. Privind în urmă, Mayssa Pessoa a transmis că a lucrat cu foarte mulți oameni. Din păcate, unii dintre aceștia nu o respectau la adevărata sa valoare.

„Lucrezi cu tot felul de oameni, unii nu te respectă. Nu fac tot ce ar trebui să facă, chiar dacă tu te dedici. Ei cred că dacă te plătesc e de ajuns şi că tu eşti o maşinărie. E prea multă presiune totdeauna.

Trebuie să lupţi totdeauna. Am avut momente foarte grele în Spania, am avut momente grele şi în Franţa, dar şi în România. Presiunea asta de atâţia ani te aduce în momentul în care izbucneşti.

Dar acum sunt ok. Dar acest burnout li s-a întâmplat multora. Am simţit că mi-am pierdut identitatea şi a trebuit să lupt pentru asta”, a mai adăugat fosta handbalistă de la CSM București, pentru aceeași sursă.