Fosta jucătoare de la echipa națională sare în apărarea lui Tadici: „Pentru mine e cel mai bun antrenor aşa cum e!”

Handbalul românesc are parte de un scandal de proporții, al cărui protagonist este Gheorghe Tadici. O fostă jucătoare de la echipa națională a reacționat în mediul online și i-a luat apărarea antrenorului. Ce a scris, de fapt.

Gheorghe Tadici, apărat de o fostă jucătoare la echipa națională

Ana Maria Tănasie, fosta extremă stângă cu meciuri în prima reprezentativă de handbal feminin a României și care s-a retras din sport la 29 de ani, anul trecut, a sărit în apărarea lui Gheorghe Tadici.

, antrenorul trece prin momente dure, însă fosta sa elevă îi ia apărarea.

Mai exact, Ana Maria Tănasie a reacționat în mediul online, unde și-a exprimat susținerea față de cel care a convocat-o la echipa națională a României la vârsta de 16 ani jumătate și care a stat suplimentar alături de ea pentru a se pregăti corespunzător.

„Eu la el am început, și am plecat puternică mai departe… Cu mâncarea, nu cred ca nu le lasă să mănânce, el mereu te pune să mănânci. Este atât de trist tot ce se întâmplă… Pentru mine, așa cum este el, rămâne cel mai bun antrenor din întreaga lume.

A fost singurul antrenor care stătea cu mine după antrenament să fac lucruri pentru aruncarea extremei, am fost chemată de el la 16 ani jumate la naționala mare… lucru care nu o să îl mai vedem curând la antrenori. Nu o cunosc pe copila care a pățit ce zice tatăl ei, însă știa când a mers că nu este un antrenor care doarme pe bancă și nu le zice nimic”, a scris fosta handbalistă pe Facebook.

Gheorghe Tadici contestă orice acuzație primită. „Cum să răspund unor anonimi”

Gheorghe Tadici, antrenorul celor de la HC Zalău și cu 51 de ani de activitate în domeniu, Recent, după ce numele său a fost implicat în scandalul legat de abuzul tinerelor jucătoare, tehnicianul a vorbit pentru FANATIK și a spus că nu ia în seama nicio acuzație primită.

„95% din ceea ce aţi citit sunt acuzaţii nefondate şi care sunt uşor demontabile. Eu nu pot să iau în seamă toate declarațiile care sunt sub protecţia anonimatului. Cum să răspund unor anonimi? Eu am curaj să stau față în față cu oricine, nu mă simt cu nimic vinovat”, a spus, printre altele Gheorghe Tadici pentru FANATIK.