Fosta jucătoare de tenis a anunțat că e însărcinată la 44 de ani. E căsătorită cu unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din lume

Fanii sunt în extaz după ce au fost informați că o fostă jucătoare de tenis se pregătește să nască. Sportiva la vârsta de 44 de ani, având încă 3 copii cu partenerul de viață. E căsătorită de ani buni cu unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din lume.

Fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova e însărcinată la 44 de ani

Anna Kournikova duce o existență discretă încă de la 21 de ani și nu este o prezență constantă în mediul virtual. Ajunsă la 44 de ani a venit cu o veste uriașă pentru cei care îi urmăresc viața personală.

Partenera lui Enrique Iglesias va fi mamă, din nou. Sportiva este deja la jumătatea sarcinii și se așteaptă să nască până la finalul anului acesta. Un apropiat al familiei a declarat pentru că sarcina decurge foarte bine.

Fosta jucătoare de tenis este în formă și stă excelent la capitolul sănătate. Momentan, nu s-a plâns de sarcina care evoluează frumos și pe care a ținut-o ascunsă. Până acum a îmbrăcat numai haine largi ca să nu se observe prea mult burtica.

Cu toate acestea, paparazzi au realizat că Anna Kournikova este însărcinată. Deși nu a făcut niciun anunț oficial, frumoasa blondină radiază de bucurie și abia așteaptă să devină mamă din nou, în ciuda faptului că are 44 de ani.

„Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină părinți din nou. Au demonstrat deja că sunt minunaţi părinţi… și iubesc tot procesul”, au dezvăluit apropiații fostei jucătoare de tenis și ai lui Enrique Iglesias, pentru .

De ce Enrique Iglesias a pus cariera pe planul 2

Anna Kournikova petrece foarte mult timp cu cei trei copii, gemenii Lucy și Nicholas (7 ani) și Mary ( 5 ani). Micuții urmează să devină frați mai mari, fiind extrem de încântați de evenimentul care va avea loc în curând.

În schimb, tatăl lor, Enrique Iglesias, a decis să pună cariera pe locul secund pentru a le fi aproape. Celebrul cântăreț, în vârstă de 50 de ani, a realizat că micuții cresc foarte repede și nu vrea să piardă anumite momente.

„Sunt relaxat acasă, cu copiii, bucurându-mă că îi pot duce la școală, că îi pot vedea crescând… În 24 de ore cresc atât de repede și vreau să mă bucur de fiecare moment”, a spus artistul la Los40 Music Awards din Santander, în 2024.

Cariera sportivă a jucătoarei Anna Kournikova

Anna Kournikova are o carieră impresionantă. S-a născut pe 7 iunie 1981, ÎN Moscova, Rusia. Sportiva s-a făcut remarcată în lumea sportului datorită activității desfășurate de-a lungul timpului pe terenul de tenis.

A început să joace tenis de performanță de când era foarte mică. A reușit să intre în circuitul profesionist la doar 14 ani (octombrie 1995). În 1997 a ajuns până în semifinalele de la Wimbledon. În anul 2000 s-a clasat pe locul 8 în clasamentul mondial la simplu.

Fosta jucătoare de tenis a câștigat 16 titluri WTA la dublu și a fost clasată pe locul 1 mondial în circuitul de dublu. Soția lui Enrique Iglesias a fost numărul 1 mondial, câștigând Australian Open în 1999 și 2002 (alături de Martina Hingis).

De asemenea, Anna Kournikova a câștigat WTA Championships în 1999 și 2000. S-a retras din tenis în anul 2003 după ce a acuzat probleme la spate. După retragere a fost antrenor în sezonul 12 al emisiunii The Biggest Loser.

Totodată, frumoasa sportivă a fost numită ambasadoare globală pentru programul „Five & Alive” al organizației Population Services International. Are o relație amoroasă cu cântărețul spaniol Enrique Iglesias din 2001. Locuiesc în Miami, SUA.