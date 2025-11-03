Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto

ADVERTISEMENT

Danielle Collins, fostul număr 7 în clasamentul WTA, e hotărâtă să îți găsească sufletul pereche. Americanca a stârnit mari controverse în rândul fanilor odată ce și-a actualizat pagina de pe o aplicație de dating.

Danielle Collins își caută partener pe o aplicație de dating

Danielle Collins a fost finalistă la Australian Open, numărul 7 în clasamentul WTA și a bifat reușite impresionante. Iată însă că la vârsta de 31 de ani, sportiva e încă singură și își dorește un partener.

Menționăm faptul că în prezent, aceasta ocupă locul 63 în clasamentul WTA. Astfel, în ultimii ani, ea nu a mai reușit să adune suficiente puncte care să o propulseze pe locul dorit. Chiar și așa, lucrurile merg înainte.

Danielle Collins și-a încheiat recent relația cu fotbalistul american, Bryan Kipp, pe care l-a cunoscut într-o cafenea din Londra și e dispusă să meargă mai departe, căutându-și sufletul pereche.

Ce fel de bărbat își dorește sportiva

Pentru a nu pierde timpul, sportiva a decis să fie cât se poate de clară. Aceasta a spus direct ce își dorește de la noul ei partener. Totodată, ea a mai dezvăluit și faptul că aspiră să fie „soția tradițională”.

Descrierea de pe aplicația de dating a stârnit un val de isterie în rândul fanilor. Puțini s-ar fi așteptat la așa ceva din partea ei. Pentru sportivă contează în primul rând înălțimea unui bărbat. Totodată, aceasta își dorește copii în curând, dar și alte lucruri, care pentru unii pot părea banale.

„Am avut perioada în care eram o șefă sexy. Acum vreau doar să îmi cresc puii de găină, să fac proiecte pentru casă, să fac pâine proaspătă, să fiu o mamă casnică pentru câinii mei și, sper, să fac niște copii în curând.

Dacă ai de gând să mă minți în legătură cu înălțime ta (n.r. Collins are 1,78 m), lasă-mă în pace. Aici nu sunt acceptați bărbații scunzi”, se arată în descrierea lui Danielle Collins, notează SportSkeeda.

Reacții pe bandă rulantă după postarea sportivei

Iar nu se ascunde deloc. Drept urmare, ea a distribuit noua descriere și pe contul personal de Instagram. Și reacțiile au început să curgă din toate direcțiile. Nu puțini sunt cei care au rămas șocați

Unele persoane au numit gestul făcut de sportivă ca fiind unul ”rușinos”. Alți internauți în schimb au fost chiar mai răutăcioși de atât și au criticat-o pentru cerințele sale, dar și pentru personalitatea sa.

„Este real? Este cel mai rușinos lucru pe care l-am văzut vreodată”, a comentat un fan. „Mi se pare amuzant cât de nerușinată este în întrega ei personalitate. Cu siguranță nu va fi pe placul tuturor”, a scris o altă persoană.

Unele persoane au fost mirate să afle că și că își caută pe cineva atât de repede. Chiar și așa, sportiva nu pare afectată de reacțiile altor persoane și merge înainte.