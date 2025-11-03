Sport

Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută. „Dacă ai de gând să faci asta, nu-mi scrie”. Foto

O vedetă WTA vrea să își găsească jumătatea, așa că și-a făcut cont pe o aplicație de dating. Aceasta are câteva cerințe destul de clare pentru viitorul ei partener.
Valentina Vladoi
03.11.2025 | 10:13
Fosta jucatoare de Top 10 WTA sia facut cont pe o aplicatie de dating si a spus ce tip de barbat cauta Daca ai de gand sa faci asta numi scrie Foto
5 poze
Vezi galeria
Danielle Collins și-a actualizat statusul pe o platformă de dating. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Danielle Collins, fostul număr 7 în clasamentul WTA, e hotărâtă să îți găsească sufletul pereche. Americanca a stârnit mari controverse în rândul fanilor odată ce și-a actualizat pagina de pe o aplicație de dating.

Danielle Collins își caută partener pe o aplicație de dating

Danielle Collins a fost finalistă la Australian Open, numărul 7 în clasamentul WTA și a bifat reușite impresionante. Iată însă că la vârsta de 31 de ani, sportiva e încă singură și își dorește un partener.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că în prezent, aceasta ocupă locul 63 în clasamentul WTA. Astfel, în ultimii ani, ea nu a mai reușit să adune suficiente puncte care să o propulseze pe locul dorit. Chiar și așa, lucrurile merg înainte.

Danielle Collins și-a încheiat recent relația cu fotbalistul american, Bryan Kipp, pe care l-a cunoscut într-o cafenea din Londra și e dispusă să meargă mai departe, căutându-și sufletul pereche.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Ce fel de bărbat își dorește sportiva

Pentru a nu pierde timpul, sportiva a decis să fie cât se poate de clară. Aceasta a spus direct ce își dorește de la noul ei partener. Totodată, ea a mai dezvăluit și faptul că aspiră să fie „soția tradițională”.

ADVERTISEMENT
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce...
Digisport.ro
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating

Descrierea de pe aplicația de dating a stârnit un val de isterie în rândul fanilor. Puțini s-ar fi așteptat la așa ceva din partea ei. Pentru sportivă contează în primul rând înălțimea unui bărbat. Totodată, aceasta își dorește copii în curând, dar și alte lucruri, care pentru unii pot părea banale.

„Am avut perioada în care eram o șefă sexy. Acum vreau doar să îmi cresc puii de găină, să fac proiecte pentru casă, să fac pâine proaspătă, să fiu o mamă casnică pentru câinii mei și, sper, să fac niște copii în curând.

ADVERTISEMENT

Dacă ai de gând să mă minți în legătură cu înălțime ta (n.r. Collins are 1,78 m), lasă-mă în pace. Aici nu sunt acceptați bărbații scunzi”, se arată în descrierea lui Danielle Collins, notează SportSkeeda.

Reacții pe bandă rulantă după postarea sportivei

Iar finalista de la Australian Open nu se ascunde deloc. Drept urmare, ea a distribuit noua descriere și pe contul personal de Instagram. Și reacțiile au început să curgă din toate direcțiile. Nu puțini sunt cei care au rămas șocați

Unele persoane au numit gestul făcut de sportivă ca fiind unul ”rușinos”. Alți internauți în schimb au fost chiar mai răutăcioși de atât și au criticat-o pentru cerințele sale, dar și pentru personalitatea sa.

„Este real? Este cel mai rușinos lucru pe care l-am văzut vreodată”, a comentat un fan. „Mi se pare amuzant cât de nerușinată este în întrega ei personalitate. Cu siguranță nu va fi pe placul tuturor”, a scris o altă persoană.

Unele persoane au fost mirate să afle că Danielle Collins s-a despărțit de Bryan Kipp și că își caută pe cineva atât de repede. Chiar și așa, sportiva nu pare afectată de reacțiile altor persoane și merge înainte.

Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să...
Fanatik
Contre fără precedent în direct Florin Prunea – Ilie Dumitrescu: „Tu trebuia să ieși la Kennet Andersson” / „Bă, m-ați înnebunit, terminați!”
Adrian Mihalcea a făcut praf un jurnalist la conferință: „Dai în mine ca...
Fanatik
Adrian Mihalcea a făcut praf un jurnalist la conferință: „Dai în mine ca în câine”. A urmat un gest incredibil
Simona Halep, replică savuroasă la Turneul Campioanelor! Fostul lider WTA nu a lăsat...
Fanatik
Simona Halep, replică savuroasă la Turneul Campioanelor! Fostul lider WTA nu a lăsat loc de controverse, după ce a fost luată la întrebări: „Sunt împăcată”. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Nervi și urlete după Craiova-Rapid! Oficialii celor două formații, surprinși într-un conflict aprins:...
iamsport.ro
Nervi și urlete după Craiova-Rapid! Oficialii celor două formații, surprinși într-un conflict aprins: ”Da mă, Ioane, dar...”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!