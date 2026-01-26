Sport

Fosta jucătoare de volei care face furori cu ipostazele în care se fotografiază. Cum a apărut în vacanță

O sportivă care a jucat volei ani la rând a reușit să atragă toate privirile de partea sa. Iată felul în care s-a afișat în timpul unei concediu de vis.
Alexa Serdan
Cum se pozează o fostă voleibalistă pentru mediul online. Sursa foto: Instagram.com
Are 25 de ani și este o fostă jucătoare de volei din Statele Unite ale Americii. Alana Walker face furori cu ipostazele în care se fotografiază, semn că încearcă o nouă meserie după retragerea din activitatea competițională.

O cunoscută voleibalistă, postură inedită în concediu

Și-a încheiat cariera pe terenul de volei cu 134 de meciuri și 478 de seturi jucate. A oferit 923 de lovituri decisive și 484 de blocaje totale, inclusiv 84 de blocaje solo. Alana Walker este laureată a premiului VaSID pentru Jucătorul Defensiv al Anului.

În prezent, a luat decizia să se retragă și să se concentreze pe altă direcție profesională. Frumoasa sportivă a jucat ani la rând, adunând trofee importante, însă a decis că este momentul să încerce cu totul altceva.

Fosta jucătoare de volei este o prezență constantă pe social media. Are aproape 170.000 de fani pe care îi ține la curent cu activitățile sale. Aflată în concediu, într-o locație de poveste, aceasta a reușit să atragă toate privirile de partea sa.

S-a afișat într-un costum de baie din două piese care a incins imaginația bărbaților. Voleibalista a primit numeroase aprecieri pentru felul în care arată, femeile nefiind deloc geloase având în vedere ipostazele în care se fotografiază.

„Drăguță”, „Ești genul care îmi place”, „O, Doamne”, „O fată frumoasă”, „Hello, frumoasa mea soră”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de fosta jucătoare de volei, pe contul de Instagram.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Alana Walker (@alanawalker14)

Cine este voleibalista care încinge atmosfera

Alana Walker poate fi inclusă fără nicio problemă în categoria celor mai frumoase jucătoare de volei din lume. Fosta voleibalistă este originară din Chicago, tatăl său, Antoine Walker, fiind un sportiv cunoscut peste Ocean.

Tânăra de 25 de ani a început să joace volei încă de mică. În perioada liceului a evoluat pentru mai multe echipe. A fost căpitanul celor de la All-Star din Illinois, în anul 2016. De asemenea, a jucat pentru echipa 1st Alliance Club timp de trei ani.

În 2017, a terminat sezonul cu cel mai mare procent de lovituri reușite de un jucător aflat în primul an din istoria programului. Un an mai târziu a terminat pe locul trei în echipă la lovituri decisive, cu 229 de lovituri decisive.

Mai mult, Alana Walker a înregistrat un record sezonier de 15 lovituri decisive, contribuind în același timp cu trei blocaje, într-o victorie împotriva echipei Iowa (24 octombrie). În 2021, a absolvit Northwestern.

