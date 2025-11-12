Sport

Fosta jucătoare WTA care a apărut și în Playboy, întrebare intimă pentru Carlos Alcaraz. Ce a vrut să afle despre marele sportiv

O celebră jucătoare de tenis, care a ajuns să pozeze și în Playboy, a vrut să afle un amănunt picant din viața lui Carlos Alcaraz. Ce întrebare indecentă i-a pus sportivului?
Valentina Vladoi
12.11.2025 | 16:13
Fosta jucatoare WTA care a aparut si in Playboy intrebare intima pentru Carlos Alcaraz Ce a vrut sa afle despre marele sportiv
Elena Vesnina, întrebare intimă pentru Carlos Alcaraz. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Carlos Alcaraz a participat și el la Turneul Campionilor și de altfel a început în forță competiția. Acesta l-a învins cu 7-6(5), 6-2 pe Alex De Minaur, bifând o reușită impresionantă.

Ce întrebare i-a pus Elena Vesnina lui Carlos Alcaraz

Iată însă că pe lângă întâmplările de pe teren, a mai existat și un moment neașteptat. Carlos Alcaraz a primit o întrebare ceva mai intimă din partea unei foste campioane din circuitul WTA.

Este vorba despre Elena Vesnina, fostă jucătoare de top și deținătoare a 22 de titluri WTA. Numele ei a stârnit controverse de-a lungul timpului cu atât mai mult după ce a realizat și o ședință foto pentru revista Playboy.

În prezent, fosta campioană a lăsat deoparte acele momente și lucrează ca reporter pentru publicația rusă BB Tennis. A fost și ea prezentă la Turneul Campioanelor de la Torino și a ales să abordeze un subiect sentimental în cadrul discuției cu Carlos Alcaraz.

Mai exact, aceasta a vrut să afle dacă există sau nu o femeie în viața sportivului. Momentul însă a fost unul cu adevărat neașteptat. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care mare parte din întrebările primite au fost strict legate de sport.

Carlos Alcaraz are sau nu o iubită

„Cred că ai răspuns la toate întrebările legate de meciul de azi. Dar am una diferită, din partea multor fete din întreaga lume: inima ta este luată?”, l-a întrebat Vesnina pe campion.

Carlos Alcaraz a vrut să se asigure că a auzit bine și a fost puțin nedumerit în primă fază când a primit întrebarea.: „Poftim?”, a întrebat acesta. Elena nu s-a oprit însă aici și a vrut un răspuns. „Inima ta este luată? Ești liber sau nu?”, a insistat fosta mare sportivă.

Și iată că în final, sportivul a venit și cu răspunsul. Acesta a confirmat faptul că este un bărbat singur. „Nu, sunt liber. Sunt liber. Sunt liber”, a răspuns Carlos Alcaraz, râzând, conform Tennis.com.

Sportivul ar fi avut o relație cu Brooks Nader

Menționăm faptul că viața amoroasă a sportivului a mai fost discutată în ultimii ani. De altfel chiar după ce a triumfat la US Open 2022, despre Carlos Alcaraz s-a scris că ar ave o relație cu fotomodelul american Brooks Nader.

Lucrurile nu ar fi durat însă prea mult între cei doi. Astfel, cuplul și-ar fi spus adio după o scurtă perioadă de timp. Un lucru este cert însă și anume că sportivul pune preț pe cariera sa.

Deși are doar 22 de ani, acesta a reușit să bifeze performanțe deosebite în tenis. El este considerat și urmașul lui Rafael Nadal, având în vedere că a cucerit șase titluri de Grand Slam și a adunat nu mai puțin de 54,7 milioane de dolari din premiile la turnee.

