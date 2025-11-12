Fosta jucătoare WTA care a apărut și în Playboy, întrebare intimă pentru Carlos Alcaraz. Ce a vrut să afle despre marele sportiv

ADVERTISEMENT

Carlos Alcaraz a participat și el la Turneul Campionilor și de altfel a început în forță competiția. Acesta l-a învins cu 7-6(5), 6-2 pe Alex De Minaur, bifând o reușită impresionantă.

Ce întrebare i-a pus Elena Vesnina lui Carlos Alcaraz

Iată însă că pe lângă întâmplările de pe teren, a mai existat și un moment neașteptat. Carlos Alcaraz a primit o întrebare ceva mai intimă din partea unei foste campioane din circuitul WTA.

Este vorba despre Elena Vesnina, fostă jucătoare de top și deținătoare a 22 de titluri WTA. Numele ei a stârnit controverse de-a lungul timpului cu atât mai mult după ce a realizat și o ședință foto pentru revista Playboy.

În prezent, fosta campioană a lăsat deoparte acele momente și lucrează ca reporter pentru publicația rusă BB Tennis. A fost și ea prezentă la Turneul Campioanelor de la Torino și a ales să abordeze un subiect sentimental în cadrul discuției cu Carlos Alcaraz.

Mai exact, aceasta a vrut să afle dacă există sau nu o femeie în viața sportivului. Momentul însă a fost unul cu adevărat neașteptat. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care

Carlos Alcaraz are sau nu o iubită

„Cred că ai răspuns la toate întrebările legate de meciul de azi. Dar am una diferită, din partea multor fete din întreaga lume: inima ta este luată?”, l-a întrebat Vesnina pe campion.

Carlos Alcaraz a vrut să se asigure că a auzit bine și a fost puțin nedumerit în primă fază când a primit întrebarea.: „Poftim?”, a întrebat acesta. Elena nu s-a oprit însă aici și a vrut un răspuns. „Inima ta este luată? Ești liber sau nu?”, a insistat .

Și iată că în final, sportivul a venit și cu răspunsul. Acesta a confirmat faptul că este un bărbat singur. „Nu, sunt liber. Sunt liber. Sunt liber”, a răspuns Carlos Alcaraz, râzând, conform Tennis.com.

Sportivul ar fi avut o relație cu Brooks Nader

Menționăm faptul că viața amoroasă a sportivului a mai fost discutată în ultimii ani. De altfel chiar după ce a triumfat la US Open 2022, despre Carlos Alcaraz s-a scris că ar ave o relație cu fotomodelul american Brooks Nader.

Lucrurile nu ar fi durat însă prea mult între cei doi. Astfel, cuplul și-ar fi spus adio după o scurtă perioadă de timp. Un lucru este cert însă și anume că sportivul pune preț pe cariera sa.

Deși are doar 22 de ani, acesta a reușit să bifeze performanțe deosebite în tenis. El este considerat și urmașul lui Rafael Nadal, având în vedere că a cucerit șase titluri de Grand Slam și a adunat nu mai puțin de 54,7 milioane de dolari din premiile la turnee.