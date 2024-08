Fosta lui Alex Pițurcă, despre rănile trecutului: „Mergeam acasă și plângeam”. Vedeta Pro Tv, patimile titulaturii ”devoratoarea de fotbaliști”

Iulia Pârlea, prezentatoarea rubricii meteo de la Știrile Pro Tv, a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cât de mult a suferit din cauza lucrurilor spuse despre ea în presă de-a lungul anilor.

Iulia Pârlea ne-a spus cum e vremea în viața ei. Fosta lui Alex Pițurcă a suferit mult din cauza bârfelor

Iulia Pârlea a avut mult de pătimit din cauza asocierii cu Alex Pițurcă, care a părăsit-o pentru . Subiectul relației cu Pițurcă este un capitol încheiat acum pentru Iulia, dar nu a fost singura temă care a pus-o într-o lumină nefavorabilă. ne-a zis că a deranjat-o foarte mult titlul de ”devoratoare de fotbaliști” și că în proporție de 95% din ce s-a scris despre ea este complet fals.

Dacă va fi să vină un alt bărbat în viața ei, Iulia Pârlea va încerca să gestioneze lucrurile cu mai multă atenție, însă nu-l va ține ascuns de ochii lumii.

Bună, Iulia! Care e starea vremii din viața ta?

– E cea mai bună perioadă. E soare. Mai sunt și furtuni din când în când, dar sunt necesare, că altfel n-am evolua, n-am învăța nimic. Așa, per total, starea vremii e frumoasă.

„Mergeam acasă și plângeam”

Cum treci de vremea furtunoasă?

– M-am schimbat foarte mult în ultimii ani și dacă înainte luam totul, așa, foarte negru, am realizat că tot ce mi se întâmplă e, de fapt, spre binele meu. Oricât de mult m-ar durea în momentul respectiv, știu că după se întâmplă mereu ceva frumos.

Dă-mi un exemplu de situații care te-au duru și cu timpul ai învățat să treci mai ușor peste. Bârfe, prejudecăți…

Iulia Pârlea: – Dacă vorbesc despre bârfe, da, înainte le puneam la suflet. De multe ori mergeam acasă și plângeam, îmi spuneam că e nedrept, că eu n-am făcut nimic. Acum câșiva ani citeam în presă tot felul de articole despre mine care nu aveau nici măcar 5% adevăr. De exemplu, titlul de ”devoratoare de fotbaliști”… Știi? Acum oamenii s-au convins că lucrurile nu au stat așa. Și acum dacă sunt ținta unei bârfe și eu o aflu, nu știu, nu mai pun accent absolut deloc, pentru că stau și mă gândesc: Eu sunt așa? Nu!

Și atunci, când o să se convingă ei o să vină spre mine. Să știi că au fost cazuri cu oameni care m-au judecat, dar când m-au cunoscut și-au cerut scuze. Știi cum e? Lucrurile se așază în timp. Până la urmă, și eu am judecat oameni, poate am făcut rău fără să îmi doresc treaba asta. Cum spuneam, suntem oameni, suntem expuși greșelilor. Ideea să nu o ții în prostia ta, să cunoști oamenii. Ok, ai judecat, dar dacă îți iese în cale acel om să nu o ții pe a ta.

Iulia regretă că nu a ieșit public să pună capăt telenovelelor amoroase în care s-a trezit, fără voia ei

Dacă te vei îndrăgosti din nou, îți vei expune viața sentimentală? Ai posta poze cu el sau l-ai ține ascuns?

Iulia Pârlea: – Eu am fost discretă tot timpul. Faptul că acum câțiva ani viața mea a fost expusă în ziare fără ca eu să scot un cuvânt, mi se părea că dacă nu o să vorbesc lucrurile se vor opri de la sine. Acum îmi dau seama că poate am greșit un pic și lucrurile nu s-au oprit de la sine. Acolo a fost doar o parte a poveștii, nu a fost și partea mea. Dar uite, într-un final lucrurile s-au așezat. Dacă m-aș îndrăgosti, dacă aș avea un iubit… Probabil că există o mică teamă, uitându-mă în trecut, dar nu cred că l-aș ține ascuns. N-aș avea de ce. Până la urmă, sunt o femeie liberă, mă gândesc că și el ar fi un bărbat liber (n. red.: râde).

Să n-ai vreo surpriză după aia, să afli că e angajat în altă relație!

– Nu sunt genul și îmi dau repede seama.

Chiar, cum vă dați seama voi, femeile, când un bărbat vă minte?

– Da, avem al șaselea, al șaptelea, al optulea simț, avem toate simțurile! Îți dai seama, pur și simplu. Să știi că eu studiez foarte mult oamenii de lângă mine și îmi dau seama imediat. Nu ai cum să nu îți dai seama.