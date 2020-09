Fosta lui Alin Oprea primește acuzații grave din partea lui Axinte: „M-a amenințat”

Despărțirea dintre Alin Oprea și fosta soție, Larisa, are victime colaterale! Axinte pare să fie unul dintre cei care au avut de suferit în urma divorțului cântărețului de fosta nevastă.

Fosta nevastă a lui Alin Oprea a băgat zâzanie în familia lui Axinte

Celebrul comediant a povestit cum Larisa i-a amenințat familia după ce a divorțat de Alin de la Talisman, iar el a rămas perplex.

Larisa i-a scris atât lui cât și nevestei lui Axinte despre anumite greșeli făcute de fostul membru al trupei „Vacanța Mare”, sugerând că a călcat strâmb de nenumărate ori.

Potrivit declarațiilor făcute de Axinte, Larisa a ținut morțiș ca odată despărțită de Alin Oprea și el și familia lui să rupă orice legătură cu acesta, lucru care nu i se pare normal.

„M-a amenințat că a zis că dacă divorțează ea de Alin, trebuie să divorțăm toți prietenii lui Alin. A trimis niște mesaje la nevastă-mea, dar noi suntem o familie cu capul pe umeri”, a mărturisit Florin Petrescu, cunoscut sub numele de scenă Axinte, potrivit spynews.ro.

Cântărețul a recunoscut că a băut din cauza nervilor provocați de soție

„Noi facem spectacole, nu ne ocupăm de altceva. Ea insinua altceva acolo. I-a spus lui Carmen că eu sunt un vagabont, că sunt un nenorocit. Dar asta e”, a adăugat Petrescu.

Alin Oprea a spus și el că Larisa a încercat de nenumărate ori să îl îndepărteze de propria lui familie și de prieteni, chiar și atunci când lucrurile mergeau bine între cei doi.

Divorțul dintre Alin și Larisa a acaparat atenția presei tabloide din România, mai ales după ce au ieșit la iveală problemele cântărețului de la Talisman cu alcoolul.

„Ea m-a determinat să-mi găsesc un refugiu în consumul de alcool, dar nu eram un bețiv. Mă îmbătam la câteva luni, după care îmi făceam treaba. Nu eram agresiv, nici verbal, nici fizic. Nu am fost un bețiv, nu am fost un alcoolic, nu am ajuns în comă alcoolică la spital, nu am fost la o clinică de dezalcolizare, nu am fost irascibil niciodată din această cauză”, declara Alin Oprea în urmă cu ceva timp.

