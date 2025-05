Fosta lui Costi Ioniță, în tandrețuri cu o vedetă de la Kanal D. „S-au aprins anumite sentimente între noi”. Exclusiv

O fostă parteneră de-a lui Costi Ioniță prinsă în tandrețuri cu o vedetă de la Kanal D. Ea, o cântăreață celebră cu un trecut controversat. El, fost concurent de la Puterea Dragostei, recent despărțit de o participantă a emisiunii prezentate de Andreea Mantea.

Fosta lui Costi Ioniță, în brațele unei vedete de la Kanal D

Începem săptămâna cu o nouă idilă amoroasă. , și Alex Bobicioiu, luptător în Gala RXF. Ambii sunt cunoscuți showbizul românesc prin intermediul fostelor relații. Alex cuplat o lungă perioadă de timp cu Simina Loica, de care s-a separat de nenumărate ori și cu care s-a împăcat la fel de multe ori.

La rândul ei, artista, mai nou protejata lui Danezu, a fost în atenția presei după certurile multiple cu tatăl unicului copil. S-au separat când micuțului Patrick avea doar câteva luni și de atunci, aproape că nici nu-și mai vorbesc. Anii au trecut iar Dodo și-a refăcut viața alături de alt bărbat, însă nu a scapat de discuțiile cu iz de scandal, din partea iubitului ei, Celestin.

Până la povestea actuală de iubire, . Aceasta urmează să lanseze o piesă inspirată din drama amoroasă a vieții ei. Mesajul este o lecție pentru multe tinere care au trecut de la sentimente profunde, la eșecuri dureroase.

„Este adevărat, urmează noi colaborări alături de Danezu și întreaga sa echipă. Prima și cea mai frumoasă piesă pe care o să o lansăm este o piesă cu un mesaj profund în care se vor regăsi multe fete.

Trăsmite un mesaj pentru cele care au trăit o dragoste profundă, care a eșuat… Este, cumva, inspirată din viața mea. Eu sunt foarte bine pe toate planurile, chiar dacă am fost dezamagită de anumite persoane din industria muzicală. Nu am vrut să mai apar o perioadă, timp în care am avut multe evenimente netelevizate.”, a mărturisit Dodo, pentru FANATIK.

„S-au aprins anumite sentimente între noi”

În ceea ce privește relația cu , însă, niciodată nu a crezut că va fi ceva mai mult între ei. Doar că, încurcate sunt căile dragostei, mai ales când ambii parteneri sunt deschiși la noi sentimente de amor.

Ea singură, fără un umăr bărbătesc pe care să se bazeze, el, singur fără obligații după separarea definitivă de Simina Loica de la Puterea Dragostei. Așa că, o simplă filmare de clip se poate transformat într-o primă întâlnire.

„Partenerul meu din piesa este Alex Bobicioiu, cu care mă cunosc de foarte mult timp. Nu am crezut că pot avea vreodată ceva mai mult, văzându-l ca pe un frate mai mare. Însă, niciodată să nu spui niciodată. S-au aprins anumite sentimente între noi, pe care nu le pot dezvălui momentan, dar un lucru este cert. Există ceva.

Partenerul meu nu a fost și nu este gelos pentru că nu există! Sunt singură de ceva timp, probabil de aceea această conexiune cu Alex. Rămâne de văzut, nu mă mai grăbec în ceea ce privește viața mea intimă.

În rest, îmi cresc băiețelul împreună cu mama mea, el are parte de foarte multă iubire, sprijin și o educație aleasă într-o grădiniță privată. Prioritări pentru mine sunt fiul meu și cariera mea. Stați pe fază, urmează noi colaborări superbe alături de Danezu și mulți alți artiști consacrați din Romania.”, a precizat artista, despre relația cu Bobicioiu.