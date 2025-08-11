Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă

Nicușor Constantinescu, fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre la Constanța, e într-un război de neoprit cu Penitenciarul Poarta Albă, unde a fost condamnat la închisoare cu executare pentru 10 ani.

De ce a ajuns Nicușor Constantinescu, mâna dreaptă a lui Radu Mazăre în anii trecuți, în război cu Penitenciarul Poarta Albă

Ex-președintele a contestat o decizie dată în luna aprilie 2025 de către judecătorul care supraveghează privarea de libertate la , plângându-se de faptul că i-au fost încălcate o serie de drepturi în spatele gratiilor, explicând și motivul pentru care, așa cum s-a reținut în cazul său, nu a putut participa la anumite activități care au fost determinante în analizarea solicitărilor sale. Nicușor Constantinescu s-a apărat spunând că îi era imposibil să bifeze toate acțiunile recreative și educative deoarece îl împiedica starea de sănătate, urmând un tratament oncologic și efectuând vizite dese la spital.

Dosarul lui Constantinescu a ajuns de la Judecătoria Medgidia la Tribunalul Constanța, unde magistrații s-au întrunit luni, 11 august 2025, pentru a hotărî dacă va continua sau nu procesul în care fostul baron de Constanța a contestat încheierea nr. 197 din 09.04.2025, emisă de judecătorul responsabil de supravegherea privării de libertate.

De ce s-a plâns, mai precis, Nicușor Constantinescu? Fostul președinte de consiliu județean a reclamat faptul că nu îi este permis să comunice online cu persoane din exterior și că și-ar dori un televizor în plus în spatele gratiilor, pe care l-ar plăti din banii lui. De asemenea, a mai spus că nu i s-a mai oferit acces la informații, cerând să îi fie date ziare (locale sau naționale) pentru a fi la curent cu actualitatea.

Pretențiile și plângerile fostului baron de Constanța. A invocat problemele de sănătate, suferind de cancer, în fața judecătorilor

„Am formulat mai multe cereri de comunicare online, în cursul anilor 2024 și 2025. În anul 2025, am avut aprobate două comunicări online, în luna noiembrie, însă în anul 2025 nu am mai avut nicio cerere de acest fel aprobată, deși am formulat cererile în intervalul solicitat, 1-7 ale lunii.

Mi s-a comunicat că motivul neaprobării cererilor de vizită online a fost neparticiparea la activități educative sau alte motive. (…) Nu am putut participa la activități educative din cauza stării de sănătate, fiind internat în fiecare an la spital, la secția oncologie, urmând tratament inclusiv în penitenciar. Mai arăt că am efectuat deja toate cursurile inclusiv Prolib, în perioada executată, și nu există cursuri noi la care să particip.

Mai consider că mi se încalcă dreptul la informație, deoarece aparținătorilor li s-a interzis să îmi aducă presa scrisă. S-a invocat de administrația penitenciarului, ca motiv, introducerea de droguri impregnate în hârtie. Eu nu am astfel de antecedente, iar la biblioteca de la Valu lui Traian nu se mai aduce presa. (…) Familia mă poate vizita marțea, joia, vineri și duminică și îmi poate aduce presa”, sunt câteva din reclamațiile făcute de Nicușor Constantinescu, aflat în spatele gratiilor.

Nicușor Constantinescu a cerut un televizor în plus în celula sa, pentru că fiecare vrea să vadă altceva

Fostul politician merge și mai departe, iar în scrisoarea în care își înșiră nemulțumirile apare și nevoia unui televizor în camera sa, deși există deja unul. „La acest moment, la camera E10.9.1 există un singur televizor, care a fost schimbat de 7 ori, deoarece s-a defectat din cauza fluctuațiilor electrice. La un moment dat au existat chiar și trei televizoare în cameră.

Doresc să mi se aprobe aducerea, prin sectorul vizită, a unui televizor suplimentar, față de cel existent la acest moment, deoarece suntem 8 colegi și e dificil să urmărim toți același canal la televizor. La secția 6 Poarta Albă existau chiar 5 televizoare la camera E6.11. Menționez că doresc să achiziționez televizorul suplimentar din fonduri proprii”, mai cerea Nicușor Constantinescu.

Judecătorii nu i-au dat câștig de cauză. Ce mutare a făcut Constantinescu

Așa cum am precizat mai sus, judecătorii nu i-au dat câștig de cauză lui Nicușor Constantinescu, respingând solicitările una câte una. Următorul pas al fostului baron de Constanța a fost să conteste răspunsul primit. Ei bine, Tribunalul Constanța a respins cererea lui Constantinescu, în ședința care a avut loc pe 11 august, fapt pentru care procesul privind drepturile pe care le solicită nu va continua.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de contestatorul CONSTANTIN NICUȘOR DANIEL, împotriva Sentinţei penale nr. 954 pronunţată la data de 21.05.2025 în dosarul Judecătoriei Medgidia. În baza art. 275 al. 2 cod pr. pen, obligă contestatarul CONSTANTIN NICUȘOR DANIEL, la plata sumei de 600 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în decizia din 11 august.

De ce a fost condamnat la închisoare fostul președinte al CJ Constanța

Ex-președintele Consiliului Județean Constanța a adunat, de-a lungul ultimilor ani, 32 de ani de închisoare din cinci sentințe definitive date de instanțele din București, Constanța și Galați.

Iată, mai jos, o parte din istoricul stufos al condamnărilor lui Nicușor Constantinescu, de la 2015 până la cea mai recentă decizie dată de instanță.

29 mai 2015: Curtea de Apel București îl condamnă la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, pentru că nu a asigurat finanțarea Centrului Militar Zonal Constanța (între anii 2009 și 2013);

4 iulie 2016: Curtea de Apel Constanța – pedeapsă de 6 ani pentru abuz în serviciu (blocarea construirii de parcuri eoliene și împiedicarea controalelor efectuate de Curtea de Conturi);

27 iulie 2016: tot Curtea de Apel Constanța l-a condamnat la 15 ani de pușcărie pentru cheltuirea ilegală a 30 de milioane de lei pentru perdele forestiere și alte proiecte imaginare;

2 iulie 2020: Înalta Curte de Casație și Justiție îl condamnă la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu – contract ilegal pentru elicopterul SMURD prăbușit în 2014 pe lacul Siutghiol, în urma căruia au rezultat 4 victime;

martie 2022: Curtea de Apel Constanța – 8 ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și finanțări ilegale către fundațiile Fantasio și Thalia.

Ce legătură avea Nicușor Constantinescu cu Radu Mazăre

Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre au format un duo politic de temut timp de aproape 15 ani, fiind principalii oameni politici din . Presa a scris multă vreme despre o adevărată ”Republică Mazăre”, dată fiind influența celor doi.

Amândoi au provenit din PSD și au fost la cârmă între 2000 și 2015 (Mazăre primar, Nicușor șef la CJ). Presa de investigații nu i-a pus sub lumina reflectoarelor doar pe cei doi, vorbindu-se despre tripleta Mazăre-Constantinescu-Strutinsky, care controla aproape toate deciziile politice, administrative și economice la nivel local.