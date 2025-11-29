Sport

Fosta mare handbalistă a României, dorită de granzii CSM București, Rapid și Gloria Bistrița! Și-a dat demisia de la echipa surpriză din Liga Florilor. Exclusiv

Aurelia Brădeanu a creat un proiect câștigător la Corona Brașov, de unde a plecat în urmă cu câteva săptămâni. FANATIK a aflat că fosta mare handbalistă a României e dorită în conducere de granzii Ligii Florilor.
Marian Popovici
29.11.2025 | 17:15
EXCLUSIV FANATIK
Fosta mare handbalistă a României, dorită de granzii CSM București, Rapid și Gloria Bistrița! Și-a dat demisia de la echipa surpriză din Liga Florilor.
Corona Brașov a fost surpriza sezonului trecut. Echipa antrenată de Bogdan Burcea, cu Aurelia Brădeanu team manager, a încheiat pe locul doi în Liga Florilor, în urma campioanei CSM București.

Aurelia Brădeanu, dorită în conducere de CSM Bucureşti, Rapid şi Gloria Bistriţa!

FANATIK a anunțat că Bogdan Burcea va pleca din vară la Dunărea Brăila, iar la scurt timp, Aurelia Brădeanu şi-a dat demisia, la rându-i, de la Corona Brașov. Motivul, conducerea a adus un supervizor, pe Gabriel Borodi, lucru care nu a fost pe placul fostei mari jucătoare a României.

Mica Brădeanu nu duce lipsă de oferte. Din informaţiile noastre, fosta internaţională este curtată de granzii CSM Bucureşti, Rapid şi Gloria Bistriţa, pentru postul de team manager, după succesul pe care l-a avut la Corona Braşov.

Iar o decizie în acest sens este aşteptată în această pauză în care se desfăşoară Campionatul Mondial de handbal feminin în Germania şi Olanda. Cert este că Aurelia Brădeanu este foarte aproape să revină într-o funcţie de conducere la o echipă, la scurt timp după demisia de la Corona Braşov.

A plecat de la Corona Braşov după ce i-au adus un supervizor

Bogdan Oancea, directorul general al Coronei Braşov, era convins că Aurelia Brădeanu va rămâne şi după venirea lui Gabriel Borodi, ba chiar au primit sarcina de a căuta un nou antrenor după plecarea lui Burcea la Dunărea Brăila. Dar, la scurt timp, Mica Brădeanu şi-a anunţat plecarea:

„Sunt foarte dezamăgit. Chiar nu mă așteptam la o asemenea decizie, după ce făcusem strategia cu Aurelia Brădeanu și cu Gabriel Borodi. Un lucru este foarte clar, Borodi nu a venit la club sa ia locul nimănui, cu atât mai mult al Aureliei Brădeanu. Am discutat și astăzi cu Mica, dar decizia sa era luată. Îi respectăm alegerea făcută”, a spus Bogdan Oancea.

Aurelia Brădeanu, dublă medaliată cu România la Campionatele Mondiale

Aurelia Brădeanu este una dintre handbalistele de top ale României în ultimele două decenii. A jucat pentru naţionala României între 1995 şi 2016, reuşind să cucerească trei medalii la competiţiile majore.

A cucerit argintul mondial în 2005 şi bronzul în 2015. În 2010, Brădeanu a fost medaliată cu bronz şi la Campionatele Europene de handbal feminin. A câştigat Liga Campionilor cu CSM Bucureşti, echipă de la care s-a retras din activitate, în anul 2017.

  • 46 de ani are Aurelia Brădeanu
  • 2 este locul pe care a încheiat Corona Braşov în Liga Florilor
