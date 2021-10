Fostă medaliată olimpică, dezvăluiri despre traumele de la lotul de gimnastică: „Te dădeau cu capul de bârnă, erau diabolici”

Trei persoane au vorbit în episodul de miercuri, istoricul Stejărel Olaru ( ) și fostele gimnaste Anca Grigoraș, în prezent președintele Comitetului Tehnic Feminin al „European Gymnastics”, și Georgeta Gabor Antohi.

Securitatea a închis ochii la fuga Nadiei

Olaru s-a referit în special la fuga Nadiei Comăneci din țară, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989. „Au fost mai multe zvonuri, ba că a fost implicată CIA, ba că a fost implicată Securitatea. Varianta cu CIA a fost cea mai mare prostie și, ulterior, a și fost infirmată. Nici Securitatea nu a fost implicată, dar a închis ochii”, a spus Olaru.

Dacă pentru Grigoraș, perioada în care făcea gimnastică a fost numai lapte și miere, afirmând că „am fost ca o mare familie, iar dacă cineva spune că a avut de suferit, înseamnă că așa a văzut lucrurile”, datele problemei sunt cu totul și cu totul altele când vorbește Georgeta Gabor Antohi.

Georgeta Gabor Antohi avea senzația că Bela Karoly își vărsa toți nervii pe sportive

În vârstă de 59 de ani, ea a câștigat argintul olimpic la Montreal în 1976, fiind pregătită, ca multe alte gimnaste din România, de Bela Karolyi (79 de ani). Din echipa care a concurat la Montreal au mai făcut parte, pe lângă Nadia, gimnastele Teodora Ungureanu, Mariana Constantin, Gabriela Trușcă și Anca Grigoraș.

„De câte ori cădeai, de atâtea ori te dădea cu capul de bârnă. Aveai senzația că își varsă toți nervii pe tine. Bătaia era prezentă tot timpul. Eu n-am mâncat atâta bătaie precum alte colege. Aveau o chestie, te dădeau cu capul de bârnă.

Pe Georgeta Gabor Antohi și colegele ei nu le întreba nimeni dacă sunt sănătoase

(n.r. Bela Karoly) Te lovea cu niște ghiuluri, doar în cap îți dădea. Te lovea cu palma, cu adidasul. În momentul în care a început să facă rezultate cu noi, a început să încuie sala la antrenamentele noastre.

N-aveam cui să spunem. Nu te întreba nimeni dacă ești sănătos sau nu. Ne-a spus că suntem cam grase. Dar noi aveam 50 de grame în plus. A venit să ne stabilească un regim de slăbire. Am avut niște coaste rupte apoi, am căzut la paralele.

Am avut două turnee la care am mers așa, nu puteam să respir. Nu-mi dădea voie să mă vait. Antrenorii, având gir deplin din partea părinților, credeau că au drept de viață și de moarte. Mă trezeam cu palme în cap pentru că am 5 grame în plus”, a rememorat ea.

„De ce mi se păreau diabolici? Mergeam la masă, în străinătate, și nu aveam voie decât o felie transparentă de parizer. Ei își comandau farfurii pline la vârf de cartofi prăjiți. Dacă tot nu-mi dai voie și sunt pofticios… mănâncă în altă parte, nu cu mine.

Apelam la laxative din ce în ce mai puternice, iar organismul se obișnuia. Pentru acea perioadă, nu cred că puteai face un efort de 10-12 ore fără a primi anumite suplimente”, a mai spus fosta gimnastă.

Antrenorii stăteau cu sportivele în vestiar până luau toate suplimentele

Georgeta Gabor Antohi și-a adus aminte și de perioada în care sportivelor de la lot a început să li se dea anumite suplimente. „Eu întrebam de fiecare dată ce conțin. Când nu mi se spunea, nu le luam.

Ne erau date în vestiar. Eram adunate toate sportivele și ni se dădeau. După ce plecau antrenorii, eu mă duceam la wc, erau d-alea turcești, și le aruncam. Dar uneori wc-urile erau înfundate, iar suplimentele rămâneau acolo.

Antrenorii și-au dat seama că nu le luam, iar din momentul acela stăteau cu noi în vestiar până le luam”, a mai spus ea.

Georgeta Gabor Antohi era înjurată în maghiară

Aceasta și-a adus aminte și de ceea ce a avut de suportat după ce a renunțat la gimnastică. „Te scotea în fața unui careu și te făcea de n-aveai ce să culegi de jos! Te punea să stai cu spatele la perete și să faci genoflexiuni timp de două ore.

Te dureau picioarele, dar nu asta era cea mai mare problemă. Din când în când treceau pe lângă tine și te înjurau. Dar nu în română, ca să înțeleagă cei care se aflau în zonă. Te înjurau în limba maghiară, erau niște înjurături țintite.

Iar eu, fiind vorbitoare de limba maghiară, înțelegeam absolut tot. Asta a fost marea problemă, lucrau la psihicul tău. Aveam un jurnal în care notam tot, dar mi-a fost sustras”, a mai declarat Georgeta Gabor Antohi.

„După ce am ieșit din gimnastică, Securitatea a stat câțiva ani pe capul meu. Veneau la mine acasă și cotrobăiau. Am avut lehamite ani de zile pentru gimnastică, ani de zile nu m-am mai uitat la acest sport. Iert foarte mult din ce s-a întâmplat atunci, dar nu uit”, a încheiat Georgeta Gabor Antohi.

Katalyn Szabo a devenit Ecaterina după CE de la Lyon

De-a lungul ultimilor ani, mai multe foste gimnaste, cum ar fi Rodica Dunca, Emilia Eberle sau Ecaterina Szabo, au povestit despre abuzurile lui Karolyi la lot. . Abordată de TVR pentru a-și spune punctul de vedere acest documentar, ea a spus că „își amintește foarte puțin, doar unele participări la competiții internaționale”.

De un eveniment ciudat a avut parte și Ecaterina Szabo. „Mi-au schimbat numele, fără să știu. Nici nu mai țin minte cum am aflat. După Campionatul European de la Lyon, am amintiri că am plecat din țară Szabo Katalyn și m-am întors Ecaterina.

Nimeni nu m-a întrebat ceva, absolut nimeni. Toată lumea mă știe de Ecaterina, dar eu nu am absolut niciun act cu acest nume. Eu figurez în toate actele, de naștere și așa mai departe, Katalyn. Și vârsta mi-a fost schimbată, că așa a fost să fie atunci. Nu știu cine se ocupa de chestiile astea”, a declarat Katy Szabo.