Fosta Miss, acuzată de un milionar că l-ar fi otrăvit cu mercur, și-a scos în oraș noul iubit! Video

Andreea Coman, fosta amantă a multimilionarului Adrian Luca, cea care, susține omul de afaceri, ar fi încercat să îl otrăvească cu mercur, s-a distrat de minune în weekend alături de un bărbat care pare să o facă fericită.

Fosta Miss, la concert, la Arenele Romane

O înregistrare video primită de reporterii FANATIK o arată pe fosta Miss Europe, Andreea Coman, la concertul pe care l-a susținut celebra artistă LP pe 26 septembrie, în București, la Arenele Romane.

Alături de un bărbat față de care pare foarte afectuoasă, fosta amantă a milionarului Adrian Luca s-a distrat de pomină, dansând până la epuizare pe melodiile artistei din Statele Unite. Zâmbitoare și vizibil relaxată, îmbrăcată cuminte, fosta Miss s-a distrat de minune, dovedind că nu este deloc afectată de acuzațiile care i se aduc.

Mai mult, conform informațiilor obținute de FANATIK, Andreea Coman și bărbatul lângă care a fost surprinsă la concertul de la Arenele Romane au o relație de câteva săptămâni, cei doi fiind însă foarte discreți în a se afișa, având în vedere problemele legale și scandalul mediatic în care este implicată tânăra domnișoară.

Fosta Miss are un nou iubit?

”Judecând după activitatea ei publică de pe rețelele de socializare, pare fericită, mulțumită, împăcată cu toată povestea asta. Nu cred că lucrează sau că are vreo ocupație. La fel a fost în toată perioada cât am cunoscut-o (fără o ocupație serioasă). Probabil caută acum o nouă victimă…”, spunea, acum câteva zile, Adrian Luca, milionarul care a dat-o în judecată pe fosta Miss, despre ceea ce se petrece cu ea.

Iar imaginile FANATIK dovedesc din plin că tânăra este, din nou, fericită și că pare să fi uitat, măcar pentru câteva ore, de problemele pe care le are în procesele deschise de Adrian Luca. Ba chiar, susținută psihic de noul bărbat din viața ei, Andreea Coman a găsit puterea să zâmbească, din nou, cuceritor, așa cum știe să o facă doar ea.

De altfel, FANATIK a aflat că cei doi au ajuns împreună la eveniment, cu mașina bărbatului în compania căreia a fost surprinsă, pentru ca, după concert, Andreea Coman și noul iubit să se îndrepte spre unul dintre apartamentele pe care le-ar fi primit de la multimilionarul cu care se judecă acum.

Fosta Miss, acuzată de multimilionar că l-ar fi otrăvit cu mercur

Andreea Coman este, acum, implicată într-o serie de procese, penale și civile, după ce bărbatul cu care a avut o relație, milionarul Adrian Luca, a acuzat-o că ar fi încercat să îl otrăvească cu mercur. Mai mult decât atât, tinerei i se cer înapoi peste două milioane de euro, în bunuri și bani, reprezentând donațiile pe care le-ar fi primit de-a lungul celor doi ani de relație cu Adrian Luca.

”Personal, nu am îndoieli că am fost otrăvit cu mercur (rezultatele analizelor sunt foarte clare). Am pus cap la cap niște informații, am făcut niște legături și acesta a fost motivul pentru care am formulat plângerea penală. Rămâne ca organele abilitate să facă cercetările necesare în această direcție. Pare însă că ea a fost principala persoană care a profitat de pe urmă faptului că, fiind sub influența mercurului, am reacționat anormal. (…)



Eram sub influența mercurului. Nu gândeam rațional. Știu că pare absurd să vrei să fii cu cineva care te șantajează cu ordine de protecție. Nu e normal așa ceva. Dar mercurul îți ia mințile. Nu reușeam să mă concentrez, să iau decizii corecte. Și mă simțeam foarte rău și nu știam de ce”,

Andreea Coman și Adrian Luca, procese pe bandă rulantă

După despărțire, au început un război în Justiție, milionarul acuzând-o pe fosta amantă că ar fi profitat la maximum de sentimentele sale și, în plus, că l-ar fi otrăvit cu mercur.

Iar acum, între Adrian Luca și fosta Miss sunt nu mai puțin de 17 procese, dar și alte reclamații făcute de omul de afaceri. În plus, milionarul a decis să îl cheme în fața judecătorilor și pe fostul său șofer, acuzat, la rândul lui, că ar fi fost complicele fostei amante.

Conform actelor depuse în procesele pe care le are cu fosta amantă, Adrian Luca i-ar fi donat acesteia bunuri și bani care se ridică la valoarea de peste două milioane de euro, iar acum cere restituirea acestora, plus daune morale, susținând că ar fi fost victima unui dol.