Fosta parteneră a lui Ronaldo nu mai face față cererilor din partea bărbaților. Bruneta și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți

În ultima perioadă tot mai multe foste sportive și vedete își deschid conturi pe o cunoscută platformă pentru adulți. În această situație este și fosta parteneră a lui Ronaldo, care a recunoscut recent că nu mai face față cererilor venite din partea bărbaților. Ce îi scriu aceștia, de fapt.

Declarația făcută de fosta iubită a lui Ronaldo legat de OnlyFans

Michele Umezu (44 ani) a devenit celebră în urmă cu peste 20 de ani datorită unei legături amoroase. S-a iubit cu (49 ani), pe numele său real Ronaldo Luis Nazário de Lima. Cei doi s-au întâlnit după Cupa Mondială din 2002 și au avut o relație scurtă. În urmă poveștii lor de iubire a rezultat un băiat care se numește Alexander.

Tânărul are 20 de ani în prezent, însă nu calcă pe urmele tatălui său, în fotbal. În schimb, mama sa și-a făcut un nume în culturism, dar are și un cont pe o renumită platformă pentru adulți. Bărbații adoră fotografiile pe care le postează și nu ezită să-i scrie în privat, cererile din partea lor curgând fără oprire.

Frumoasa brunetă recunoaște că nu duce lipsă de astfel de solicitări provocatoare. Vedeta, care este și creatoare de conținut, a subliniat că imaginile cu silueta sa de invidiat sunt unele care îi cuceresc pe domni. În plus, fosta ospătăriță spune că are multe cereri bizare din partea acestora.

„Primesc multe cereri pentru fotografii cu corpul, din unghiuri specifice, precum spatele, picioarele și mai ales tălpile. Există, de asemenea, o cerere mare pentru conținut exclusiv, personalizat, ceea ce creează o conexiune mai apropiată.

Unele cereri sunt curioase, altele complet în afara normei. Evaluez totul cu atenție și nu accept orice. A avea limite clare este esențial pentru ca eu să mă simt confortabil și să rămân fidelă mie însămi”, a explicat fosta iubită a lui Ronaldo, Michele Umezu, potrivit .

Cum arată imaginile făcute de fosta iubită a lui Ronaldo

Frumoasa brunetă se declară o femeie asumată și sigură pe sine. Modelul brazilian își cunoaște foarte bine atuurile și calitățile fizice, dovadă că realizează constant pictoriale incendiare menite să le fure minților celor care plătesc lunar un abonament pentru a-i urmări fotografiile.

În general, pozele sale sunt senzuale, incluzând conținut nud. De asemenea, imaginile provocatoare, în diferite ipostaze inedite, nu lipsesc de pe contul deschis pe platforma dedicată adulților. Mai mult, a lui Ronaldo oferă poze din viața sa privată, din rutina de fitness sau momente mai intime.

„Am primit critici și încă primesc. Când te expui, asta este inevitabil. La început mă deranja mai mult, dar acum am învățat să le filtrez. Mă concentrez pe ceea ce este constructiv și ignor prejudecățile. Asta m-a făcut mai puternică și mai încrezătoare”, a completat Michele Umezu, mai arată sursa citată mai sus.