Fosta prezentatoare din România care a plecat din țară de dragul iubitului, fotbalist de profesie, se pregătește de nuntă

O cunoscută jurnalistă a părăsit România pentru a-și urma partenerul de viață. Acesta joacă pentru Atlético Nacional, după ce anterior a evoluat pentru Universitatea Craiova.
Alexa Serdan
07.02.2026 | 14:15
Fosta prezentatoare din Romania care a plecat din tara de dragul iubitului fotbalist de profesie se pregateste de nunta
Când fac nunta Francesca Simionescu și Juan Bauza. Sursa foto: Facebook. Colaj: Fanatik
A plecat din țară de dragul iubitului, fotbalist de profesie, în viața ei intervenind mai multe schimbări. Cine este, de fapt, Francesca Simionescu, partenera lui Juan Bauza (33 de ani). Cei doi se pregătesc să facă pasul cel mare.

Jurnalista româncă care se iubește cu jucătorul celor de la Atlético Nacional

În urmă cu aproximativ două luni Francesca Simionescu se afla în mijlocul conflictelor din America de Sud. Acum, privește înainte, spre un viitor luminos alături de fotbalistul cu care are o relație amoroasă. Se iubesc de 3 ani.

Frumoasa vedetă este o cunoscută jurnalistă. Fosta prezentatoare a urmat cursurile Colegiului Național Elena Cuza din Craiova. Ulterior, și-a început cariera în presă la Digi 24, post cu sediul în orașul natal din județul Dolj.

Mai apoi, a trecut la Antena 1, însă în 2021 a decis că este momentul să facă o transformare. Din cauza unui consum emoțional imens a demisionat din presă și a urmat un alt traseu profesional. A realizat proiecte în marketing și comunicare.

Doi ani mai târziu parcursul ei a luat o altă destinație, de această dată în planul sentimental. L-a cunoscut pe Juan Bauza, fost jucător al FCU Craiova. Acum, Francesca Simionescu este stabilită în Columbia, acolo unde fotbalistul a semnat cu Atlético Nacional.

Tânăra a decis să-și urmeze iubitul fără să stea pe gânduri. Astfel, a plecat din România. În prezent, cei doi parteneri de viață se pregătesc de nuntă. Blondina a oferit amănunte despre marele eveniment.

Când are loc nunta dintre fosta moderatoare și Juan Bauza

„Pe 4 iulie ne vom căsători la Craiova. Vom face și cununia civilă, și pe cea religioasă, apoi petrecerea. Iar în decembrie planuim să facem o nuntă mai „relaxată” și în Argentina.

Este dificil să strângem toată familia și prietenii în aceeași țară, așa că am decis să organizăm două petreceri.

Ne gândim să facem și acolo o ceremonie religioasă, ca o binecuvântare, pentru ca bunica lui să ne poată vedea și în biserică, pentru că ea nu poate călători atât de mult. Este cel mai frumos capitol pe care îl încep.

Consider că tot ce am făcut până acum m-a adus în acest punct. Vine în cea mai potrivită perioadă a vieții mele”, a mărturisit Francesca Simionescu, pentru iamsport.ro. Iubita lui Juan Bauza consideră că cererea în căsătorie a fost un pas natural.

Ideea de a păși spre altar a apărut pentru prima oară în perioada în care locuiau în Abu Dhabi. După terminarea campionatului cei doi tineri au plecat în Argentina, în vacanță. Au ales o destinație superbă, unde fostul jucător de la Universitatea Craiova a rostit marea întrebare.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru intim, în Bariloche, Patagonia. Fosta prezentatoare de la Digi 24 are numai aprecieri pentru fotbalistul cu care are o relație. Acesta este un bărbat care o stimulează și o încurajează să aspire la mai mult.

Între ei este vorba de o susținere reciprocă. Francesca Simionescu și Juan Bauza, care reprezintă o soluție surpriză pentru naționala lui Mircea Lucescu, își celebrează succesele unul altuia, indiferent cât de mari sau mici sunt acestea.

Cum a cunoscut-o fotbalistul pe Francesca Simionescu

„Ne-am cunoscut în România, în online. Am început să vorbim pentru că el a descoperit că vorbesc spaniola. Ajunsese în România și nu avea cu cine să interacționeze în limba maternă.

Eu nu mai vorbisem în spaniolă de când am terminat facultatea, așa că a fost interesant. După un an de zile, am făcut pasul și ne-am cunoscut și în persoană. Ziua în care ne-am văzut prima dată a fost chiar ziua în care Argentina a câștigat Cupa Mondială.

Ne-am simțit foarte bine și confortabil de la prima întâlnire, încât nu voiam să se termine seara.

După ce am fost la un restaurant argentinian din București, pentru că deja era târziu și totul se închidea, l-am plimbat cu mașina să îi arăt orașul. El fusese acolo doar la meciuri, nu știa nimic despre Capitală”, a mai spus blondina, pentru aceeași sursă.

Alexa Serdan
