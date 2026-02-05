Fosta profesoară care ademenește bărbați la război: cum îi trimite pe frontul din Ucraina. Schema prin care Rusia recrutează străini: „Scapi sau mori”

ADVERTISEMENT

O fostă profesoară, în vârstă de 40 de ani, este acuzată că a ademenit mai mulți străini, cărora le-a promis cetățenie rusă și sume frumoase de bani, pentru a-i trimite să lupte pe frontul din Ucraina. Polina Alexandrovna Azarnykh a semănat teamă printre bărbați. Ce alte tactici mai folosește Rusia pentru a aduce luptători și ce promisiuni false li se fac acestora.

Femeia care atrage bărbați în lupta contra Ucrainei: „Nimic nu se întâmplă pe gratis”

Polina Alexandrovna Azarnykh, în vârstă de 40 de ani, a fost profesoară și este originară din regiunea Voronej din sud-vestul Rusiei, iar acum se ocupă cu recrutarea bărbaților, pe care îi trimite în prima linie a frontului din Ucraina. Aceasta este acuzată că folosește aplicația Telegram, acolo unde reușește să intre în contact cu tineri, adesea din comunități mai sărace din întreaga lume. Le promite sume mari de bani, cetățenie rusă, le pune la dispoziție contracte în limba rusă, le ia documentele, după care îi trimite să lupte împotriva ucrainenilor fără o pregătire riguroasă, potrivit .

Unul dintre tineri, originar din Siria, a povestit despre ceea ce i s-a întâmplat. Ajunsese în Moscova după ce a fost păcălit cu un loc de muncă ca agent de pază la instalații petroliere, după care a găsit grupul de Telegram creat de fosta profesoară, care are 21.000 de membri. Azarnykh i-a promis că, dacă îi plătește 3.000 de dolari, ea se va asigura că nu va ajunge în mijlocul luptelor, însă a fost trimis pe front după doar zece zile de antrenamente. A refuzat să-i mai ofere banii, după care femeia i-a dat foc la pașaport.

În zadar a încercat să se opună. Tânărul era amenințat cu moartea dacă nu se supune ordinelor. Mai mult decât atât, pe contract, care era în limba rusă, i se oferea un salariu lunar de 2.500 de dolari și o plată inițială de 5.000 de dolari, iar acum se teme de reînnoirea documentului. Un alt sirian, care a servit în armata rusă, a declarat că femeia a devenit „unul dintre cei mai importanți recrutori”. Aceasta s-a folosit și de platforma Facebook. Acolo ajuta studenți arabi să vină la studii în Moscova, iar, în final, ajungeau pe front, conform sursei menționate.

„Ați înțeles bine cu toții că mergeți la război. V-ați gândit că puteți obține un pașaport rusesc fără să nu faceți nimic și să locuiți într-un hotel de cinci stele? Nimic nu se întâmplă pe gratis”, a spus Azarnykh, într-un videoclip postat în octombrie 2024.

Если вам было интересно, кто эти люди, отправляющие иностранцев на верную смерть, то знакомьтесь – Полина Александровна Азарных. Бывшая учительница из Воронежской области, которая лично заманила в российскую армию сотни граждан арабских стран. До полномасштабной войны 40-летняя… — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com)

I s-a promis că va fi inginer, apoi a dispărut. Modul cumplit în care mama a aflat de fiul său că e încă viu

În urmă cu șase luni, Francis, un kenyan în vârstă de 35 de ani, a plecat în Rusia cu promisiunea unui loc de muncă ca inginer electrician. Acesta locuia cu mama lui în momentul în care a găsit această ofertă. A plătit unui agent circa 620 de dolari, după care a plecat. Ulterior, și-a anunțat mama că este forțat să urmeze o instrucție militară și după doar trei săptămâni a fost trimis pe frontul din Ucraina, conform .

Din octombrie 2025 femeia nu a reușit să mai ia legătura cu Francis, până în decembrie, atunci când cineva i-a trimis un videoclip cu el, în care îi avertiza pe africani să nu vină în Rusia pentru diverse oferte de muncă. „Veți ajunge să fiți duși în armată chiar dacă nu ați servit niciodată în armată și veți fi duși pe front. Și acolo au loc crime adevărate”, spunea Francis în acel clip video.

O săptămână mai târziu a apărut o altă înregistrare pe rețelele de socializare, de data aceasta una tulburătoare, în care Francis era îmbrăcat în uniformă, cu o mină de teren prinsă la piept, speriat, în timp ce o persoană îl înjura în limba rusă, spunându-i că va fi folosit ca „deschizător de conserve”.

„Este atât de traumatizant. Fac apel la guvernul kenyan și rus să colaboreze pentru a-i aduce acasă pe acești copii. I-au mințit în legătură cu locurile de muncă reale, iar acum sunt în război, cu viața în pericol”, a declarat mama lui Francis, conform sursei citate.

„Scapi sau mori”. Cum a reușit să fugă de sub nasul rușilor

Patrick, în vârstă de 39 de ani, a lucrat ca dulgher pe șantiere din Qatar și Somalia, moment în care a fost convins de un prieten, aflat deja în , să se înroleze. A plătit peste 600 de dolari unui intermediar, care i-a promis un bonus la semnarea contractului de 23.000 de dolari, în Moscova.

„Credeam că voi fi agent de securitate în armată, nu combatant”, a declarat Patrick pentru CNN. Patru luni a stat pe frontul din Ucraina și susține că a trăit „un iad”. Câteva săptămâni mai tarziu a fost rănit într-o ambuscadă cu o dronă ucraineană.

„Atâta timp cât te-ai înrolat în armata rusă, scapi sau mori. Nu există nicio șansă să te duci în Rusia și să te întorci viu. Pentru că, dacă îți termini contractul, acești oameni te obligă să stai acolo. Nu te pot elibera”, a mai spus Patrick. Cu toate acestea, el a fost norocos.

Patrick a reușit să evadeze când i s-a acordat timp liber pentru recuperare, în urma rănilor suferite în ambuscadă. A mers la ambasada Kenyei din Moscova și a reușit să ia următorul zbor spre casă. Mai mult decât atât, personalul ambasadei l-a ajutat inclusiv cu un document de călătorie temporar pentru a nu fi găsit, deoarece depășise termenul de ședere permis prin viza turistică cu intrare unică pe care o folosise pentru a intra în Rusia în septembrie 2025.

„Nu știam că vin să mă înrolez”

Nici Bankoli nu știa că va ajunge pe front. În vârstă de 36 de ani, originar din Nigeria, bărbatul a avut ocazia să-și spună povestea după ce a fost capturat de . Din cauza sărăciei, acesta a acceptat un așa-zis loc de muncă în Rusia. Acesta a fost abordat printr-un intermediar, după care i s-a oferit un contract de muncă în construcții. Documentele care i-au fost trimise erau scrise în limba rusă, așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalți bărbați, așa că nu-l putea citi, conform .

„Am venit în Rusia ca să muncesc. Nu știam că vin să mă înrolez în armată”, a spus Bankoli. A fost dus direct în tabere militare, acolo unde s-a întâlnit cu persoane venite din Brazilia, China, Ghana și Uganda. A primit o uniformă, a fost antrenat în vederea folosirii armelor și grenadelor și a învățat tehnici de detectare a minelor terestre. Ulterior, a fost mutat în mai multe locații, până a ajuns în Ucraina. Acolo, Bankoli a fost împușcat în picior, după care și-a pierdut cunoștința. Între timp, a fost capturat de forțele ucrainene, care l-au îngrijit și i-au dat apă și mâncare.