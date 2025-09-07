Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția

Camila Giorgi a avut o apariție complet neașteptată pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția. Fosta rivală a Simonei Halep din circuitul WTA strălucește din nou, iar toată lumea a remarcat asta.

Ce s-a întâmplat cu Camila Giorgi

Camila Giorgi a fost una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis. În 2018 a fost perioada ei de glorie, iar la acel moment, sportiva ajunsese pe locul 26 mondial. Acela a fost cel mai bun moment din cariera sa.

Nimeni nu își explică însă ce s-a întâmplat cu ea ulterior. Mai exact, în primăvara anului 2024, Camila Giorgi a renunțat la întreaga sa carieră din tenis. Nu a făcut niciodată un anunț oficial în acest sens și nici nu a oferit alte declarații.

Lumea și-a dat seama de decizie după ce aceasta a dispărut de pe listele jucătoarelor profesioniste. Totodată, se pare că aceasta .

Un motiv real al deciziei sale nu s-a aflat niciodată. Pe de altă parte, presa din Italia a scris anul trecut că sportiva se confrunta cu probleme financiare destul de mari. Aceasta ar fi avut inclusiv niște datorii la fisc.

Prima apariție a sportivei după retragerea din tenis

După ce s-a retras, Camila Giorgi părea că a ales o viață liniștită. Aceasta s-a mutat în Argentina, alături de partenerul ei, Ramiro Marra. Mai mult de atât, presa străină scria că fosta sportivă a început o carieră în modeling, promovând în special lenjerie intimă.

Și iată că recent, aceasta a revenit în spațiul public. După o absență de mai bine de un an de zile, Camila Giorgi a fost surprinsă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, la ediția cu numărul 82.

De menționat e faptul că pentru presa italiană, apariția ei a fost un moment cu adevărat important. Asta cu atât mai mult în contextul în care sportiva nu a mai fost deloc vizibilă în spațiul public și a mai fost implicată și în scandalul cu datorii la stat.

Și se pare că perioada de ”pauză” i-a prins destul de bine. În imaginile surprinse, fosta sportivă radiază și pare că se simte cât se poate de bine. Acest lucru poate confirma faptul că lucrurile s-au mai liniștit în viața ei.

Camila Giorgi, acuzată că face OnlyFans

Menționăm faptul că pe când era încă activă, . Se pare însă că ulterior, ambele sportive au decis să își lase cariera în urmă.

Un detaliu important de menționat e faptul că după retragerea din tenis, fosta sportivă a fost acuzată că s-a apucat de OnlyFans. Presa din Italia făcea relatări în acest sens, iar aceasta a tot negat subiectul.

„Niciodată, niciodată”, a răspuns Giorgi când a fost întrebată cu privire la aceste informații . Tot atunci, sportiva acuza presa de ”știri false” și amenința cu instanța în cazul în care astfel de situații se vor mai repeta.

„Din păcate, jurnaliștii fără valoare fac știri false, iar pentru a mai primi câteva click-uri și-ar vinde demnitatea. Am un avocat care știe tot ce fac și dacă aș fi avut probleme nu m-aș fi întors în Italia. Vă mulțumesc pentru susținere”, scria Camlia Giorgi în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram.