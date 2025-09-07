Sport

Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția

Camila Giorgi a furat privirile la Festivalul de Film de la Veneția. Fosta sportivă a revenit în forță în spațiul public după o absență îndelungată.
Valentina Vladoi
07.09.2025 | 16:30
Fosta rivala a Simonei Halep aparitie senzuala pe covorul rosu Cum sa afisat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Venetia
4 poze
Vezi galeria
Camila Giorgi a apărut pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Camila Giorgi a avut o apariție complet neașteptată pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția. Fosta rivală a Simonei Halep din circuitul WTA strălucește din nou, iar toată lumea a remarcat asta.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu Camila Giorgi

Camila Giorgi a fost una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis. În 2018 a fost perioada ei de glorie, iar la acel moment, sportiva ajunsese pe locul 26 mondial. Acela a fost cel mai bun moment din cariera sa.

Nimeni nu își explică însă ce s-a întâmplat cu ea ulterior. Mai exact, în primăvara anului 2024, Camila Giorgi a renunțat la întreaga sa carieră din tenis. Nu a făcut niciodată un anunț oficial în acest sens și nici nu a oferit alte declarații.

ADVERTISEMENT

Lumea și-a dat seama de decizie după ce aceasta a dispărut de pe listele jucătoarelor profesioniste. Totodată, se pare că aceasta nu mai figura în baza de date a ITIA, care ține evidența testelor antidoping.

Un motiv real al deciziei sale nu s-a aflat niciodată. Pe de altă parte, presa din Italia a scris anul trecut că sportiva se confrunta cu probleme financiare destul de mari. Aceasta ar fi avut inclusiv niște datorii la fisc.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

Prima apariție a sportivei după retragerea din tenis

După ce s-a retras, Camila Giorgi părea că a ales o viață liniștită. Aceasta s-a mutat în Argentina, alături de partenerul ei, Ramiro Marra. Mai mult de atât, presa străină scria că fosta sportivă a început o carieră în modeling, promovând în special lenjerie intimă.

ADVERTISEMENT
Ilie Năstase nu s-a putut abține, după ce a văzut transformarea totală a...
Digisport.ro
Ilie Năstase nu s-a putut abține, după ce a văzut transformarea totală a Serenei Williams: ”Gata, că nu mai iau viză”

Și iată că recent, aceasta a revenit în spațiul public. După o absență de mai bine de un an de zile, Camila Giorgi a fost surprinsă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, la ediția cu numărul 82.

De menționat e faptul că pentru presa italiană, apariția ei a fost un moment cu adevărat important. Asta cu atât mai mult în contextul în care sportiva nu a mai fost deloc vizibilă în spațiul public și a mai fost implicată și în scandalul cu datorii la stat.

ADVERTISEMENT

Și se pare că perioada de ”pauză” i-a prins destul de bine. În imaginile surprinse, fosta sportivă radiază și pare că se simte cât se poate de bine. Acest lucru poate confirma faptul că lucrurile s-au mai liniștit în viața ei.

Camila Giorgi, acuzată că face OnlyFans

Menționăm faptul că pe când era încă activă, Camila Giorgi era una dintre rivalele Simonei Halep din circuitul WTA. Se pare însă că ulterior, ambele sportive au decis să își lase cariera în urmă.

Un detaliu important de menționat e faptul că după retragerea din tenis, fosta sportivă a fost acuzată că s-a apucat de OnlyFans. Presa din Italia făcea relatări în acest sens, iar aceasta a tot negat subiectul.

„Niciodată, niciodată”, a răspuns Giorgi când a fost întrebată cu privire la aceste informații . Tot atunci, sportiva acuza presa de ”știri false” și amenința cu instanța în cazul în care astfel de situații se vor mai repeta.

„Din păcate, jurnaliștii fără valoare fac știri false, iar pentru a mai primi câteva click-uri și-ar vinde demnitatea. Am un avocat care știe tot ce fac și dacă aș fi avut probleme nu m-aș fi întors în Italia. Vă mulțumesc pentru susținere”, scria Camlia Giorgi în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

Live blog Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 1. CSM București a pierdut...
Fanatik
Live blog Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 1. CSM București a pierdut dramatic la debut! Ce s-a întâmplat cu Ikast
Favoritul surpriză al suporterilor naționalei! Ștefan Baiaram este „tricolorul lunii august“
Fanatik
Favoritul surpriză al suporterilor naționalei! Ștefan Baiaram este „tricolorul lunii august“
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Doi fotbaliști din Superliga...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Doi fotbaliști din Superliga României sunt titulari în primul meci al zilei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
'Bă, nu veni când semnează contractul! Ce ești tu, impresarul lui?! Cine a...
iamsport.ro
'Bă, nu veni când semnează contractul! Ce ești tu, impresarul lui?! Cine a semnat pentru Alanya, Gică sau Ianis?'. Și-a ieșit din minți după ce Hagi jr. a fost prezentat în Turcia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!