Fosta rivală a Simonei Halep divorțează după 10 ani de relație. Au apărut zvonuri despre o infidelitate

Dominika Cibulkova, fosta rivală a Simonei Halep pe terenul de tenis, divorțează după un deceniu de relație. La câțiva ani după ce s-a retras din circuitul competițional au apărut zvonuri despre o infidelitate. Cine este bărbatul cu care și-a înșelat soțul.

O fostă adversară de-a Simonei Halep divorțează

Una dintre fostele adversare ale Simonei Halep traversează o perioadă neplăcută în planul sentimental. Dominika Cibulkova, în vârstă de 36 de ani, a venit cu o veste care a luat pe foarte multă lume prin surprindere.

Fosta jucătoare de tenis, retrasă din activitate în 2019, a anunțat că , Michal Navara (40 de ani). Dezvăluirea a fost făcută pe rețelele de socializare, unde fosta sportivă de origine slovacă este urmărită de peste 480.000 de persoane.

Cuplul a fost împreună aproape 10 ani. Ei sunt părinții a doi copii, Jakub și Nina. Vedeta care are în palmares 8 titluri WTA și a urcat până pe locul 4 în circuitul feminin, în 2017, a cerut intimitate și respectarea dorinței.

„După mult timp, eu și Michal am decis să mergem pe drumuri separate. Nu a fost o decizie ușoară, dar rămânem părinții copiilor noștri, care se respectă reciproc. Copiii sunt și vor fi întotdeauna prioritatea noastră.

Cu siguranță, mulți dintre voi știți cât de dureroase și dificile sunt despărțirile. Aceasta este o perioadă dificilă pentru noi, mai ales când situația este un subiect public plin de povești și speculații care nu au nicio legătură cu realitatea.

Prin urmare, aș dori să cer respectarea intimității familiei noastre. Nu dorim să comentăm mai mult pe această temă sau să răspundem la alte speculații.

Mulțumim tuturor celor care înțeleg că unele lucruri în viață ar trebui trăite în intimitate. Vă mulțumim pentru înțelegere și respect”, a scris Dominika Cibulkova, pe pagina de Instagram.

Care este cauza divorțului

Dominika Cibulkova nu a vorbit despre motivele despărțirii, însă au apărut mai multe zvonuri legat de o infidelitate. ar fi avut o relație cu prietenul soțului său, un bărbat pe nume Tibor Vincze.

Acesta este un cunoscut om de afaceri și un apropiat al familiei sale. Mai mult, apare frecvent în imagini alături de fosta jucătoare de tenis și partenerul de care a decis să se despartă. Copiii lor frecventează aceeași grădiniță.

Având în vedere aceste speculații frumoasa sportivă a decis să nu discute pe marginea subiectului. În schimb, soția lui Tibor Vincze, Alexandra, a dat de înțeles că apropierea dintre cei doi s-a produs încă din primăvara anului trecut.

„Ne-am cunoscut prin copiii noștri, care merg la aceeași grădiniță. Am devenit prieteni. Tibor a înființat o companie alături de soțul ei – o brutărie. A existat încredere de fiecare parte, ne vedeam în fiecare zi.

O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare din partea ei. Așa ceva nu se face. În aprilie anul trecut am observat că își trimiteau mesaje destul de des”, a spus Alexandra Vincze, pentru .

”Soțul meu mi-a ignorat trăirile”

„Soțul meu îmi tot spunea că sunt doar prieteni și că nu e nimic în neregulă cu asta. Dar, o soție simte când ceva nu este ok. Soțul meu mi-a ignorat trăirile, nu i-a păsat de ceea ce simt.

Punctul culminant a fost când el a plecat în Grecia, la Atena, în vacanță, în iunie anul trecut. În 11 ani de relație cu mine nu a plecat niciodată singur în vacanță. Ca o coincidență, Dominika era și ea în Grecia, dar la Mykonos.

Când îl căutam îmi scria că nu are semnal sau chestii de genul ăsta. Știam deja că mă minte. I-am spus că mi-a ajuns și că nu voi tolera asta. Nu i-a păsat. Într-o confruntare, mi-a dat de înțeles că are pe cineva, dar atunci nu a spus pe cine.

Dar, la final, totul a ieșit la iveală. Soțul meu și Dominika sunt un cuplu”, a completat Alexandra Vincze, care a depus la rândul său actele de divorț, mai arată sursa menționată mai sus.