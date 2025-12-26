Sport

Fosta rivală a Simonei Halep e de nerecunoscut! Garbine Muguruza a publicat primele imagini cu burtica de gravidă

Iberica Garbine Muguruza, care la un moment dat a fost și rivala Simonei Halep în circuitul WTA, este însărcinată, iar primele imagini cu burtica au fost făcute publice.
Valentina Vladoi
26.12.2025 | 14:14
Garbine Muguruza, fosta rivală a Simonei Halep, este însărcinată. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Garbine Muguruza, în vârstă de 32 de ani, fost număr 1 WTA, este însărcinată. Fosta rivală a Simonei Halep a publicat mai multe fotografii cu burtica la vedere, iar puțini ar mai recunoaște-o acum.

Garbine Muguruza este însărcinată

Menționăm faptul că fosta rivală a Simonei Halep a ocupat numărul 1 în clasamentul WTA în septembrie 2017. Totodată, ea a fost și dublă campioană de Grand Slam, câștigând Roland Garros în 2016 și Wimbledon în 2017.

Garbine Muguruza a fost și campioană la WTA Finals (Turneul Campioanelor) 2021. Sportiva a decis însă să se retragă din activitate în sezonul 2024. Atunci a făcut și un anunț oficial în acest sens.

Iar între timp, viața ei s-a schimbat complet. Acum, fosta sportivă este însărcinată și se pregătește să devină mamă. Aceasta a publicat mai multe imagini alături de soțul ei, dar și câinele familiei.

Menționăm faptul că Garbine Muguruza este căsătorită cu Arthur Borges, un cunoscut afacerist spaniol și model. Iar în imaginile postate, cei doi par a fi în culmea fericirii. Evident, nu a lipsit nici mesajul emoționant.

„Crăciun fericit tuturos. Tot ce este mai bun, abia de acum urmează”, se arată în postarea comună făcută de Muguruza și Borges. Iar după cum era de așteptat, reacțiile au început să curgă.

Val de reacții după imaginile postate

Nu puțini sunt cei care au rămas uimiți de transformarea prin care a trecut Garbine Muguruza, la aproape un an de când și-a anunțat retragerea din tenis. Evident, nu au lipsit nici complimentele.

Au fost persoane care au felicitat-o pe fosta sportivă pentru realizările sale, dar și pentru faptul că urmează să devină mamă. Iar postarea a adunat un număr uriaș de aprecieri și reacții.

„Ce poză frumoasă. Crăciun, familie, casă… și acel sentiment că tot ce e mai bun abia urmează să vină. Nu ratați acele momente de liniște, căldura din casă și multă odihnă bună. O îmbrățișare și sărbători fericite”, este unul dintre multele comentarii primite la postarea fostului lider mondial.

Garbine Muguruza a fost rivala Simonei Halep

Cât despre rivalitatea dintre Garbine Muguruza și Simona Halep, cele două s-au întâlnit de șapte ori în circuit și o dată în Fed Cup. Iberica a reușit însă să se impună în cinci meciuri.

Prima confruntare a celor două a fost la Wuhan în 2014, iar Muguruza a câștigat partida. Ulterior a urmat o altă înfrângere pentru Simona Halep în barajul dintre România și Spania, de la Galați, în luna februarie 2015.

Astfel, prima victorie a Simonei Halep a fost consemnată în 2015 la Stuttgart. Chiar și așa, Garbine Muguruza s-a impus în următoarele două meciuri, finala de la Cincinnati, în 2017, și semifinala de la Doha, din 2018.

