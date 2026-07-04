Fosta rivală a Simonei Halep, întâlnire unică la Wimbledon. Pe cine a văzut, de fapt, fosta tenismenă

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Eugenie Bouchard este o fostă tenismenă care de-a lungul carierei a luptat împotriva jucătoarei Simona Halep. Iată care este, de fapt, întâlnirea unică de care a avut parte la Wimbledon. Pe cine a văzut în timp ce oferea un interviu.

Întâlnire specială la Wimbledon pentru o fostă tenismenă

Una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din istorie . Turneul care se desfășoară pe terenurile londoneze cu iarbă o are în vizor pe Eugenie Bouchard (32 ani). Retrasă din activitatea competițională în 2025 fosta adversară a româncei Simona Halep promite să nu dezamăgească.

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Revine atât în calitate de sportivă, cât și de analist TV după ce a făcut o impresie excelentă la Roland Garros. La exact 12 ani de la finala istorică de la Wimbledon 2014 canadianca marchează revenirea în Anglia cu un scenariu diferit. Concret, va participa la un turneu demonstrativ pentru foști jucători de tenis de top, la invitația organizatorilor.

Cu toate acestea, cel mai notabil moment este faptul că . Faptul că a fost solicitată și pentru competiția din Marea Britanie a adus-o mai aproape de un vis mai vechi. Aceasta a dezvăluit că a avut parte de o întâlnire surprinzătoare cu o persoană la care nu se aștepta.

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Potrivit unei filmări din mediul online, vedeta a reușit să o vadă în carne și oase pe Kate Middleton când dădea un interviu. Surprinsă de această întrevedere blondina a recunoscut că a făcut o pasiune pentru soția Prințului William. Însă, Eugenie Bouchard a dorit să sublinieze că nu se numără printre persoanele care o urmăresc obsesiv.

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„Nu vreau să fiu o hărțuitoare, dar aceasta este Catherine, Prințesa de Wales?”, a notat fosta tenismenă, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Vedeta, care are 2,2 milioane de fani în mediul online, s-a arătat extrem de încântată de această oportunitate unică pe care o persoană o are rar în viața sa.

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Bijuteria de lux deținută de fosta tenismenă

Eugenie Bouchard a obținut sume importante de pe urma pasiunii sale. Datorită tenisului a semnat un contract de sponsorizare cu brandul Nike, colaborare care a încetat din anul 2021. Ulterior, și-a îndreptat atenția către brandul american New Balance. Fosta jucătoare de tenis duce în prezent un trai de lux și opulență.

Conform tabloidelor britanice, vedeta deține piese vestimentare de lux. De asemenea, are accesorii și bijuterii care se ridică la mii de euro. Ceasul Rolex este cel care a atras atenția asupra sa, acesta valorând aproape 27.000 de euro. În plus, are în garderoba personală mai multe genți Louis Vuitton, una singură costând peste 2.00o de euro. Are și o poșetă Chanel de aproape 4.000 de euro.

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„Îmi place la nebunie acest ceas! Cred că e atât de frumos. Rolex a fost minunat cu mine. Recent am avut norocul să le vizitez sediul central din Geneva. Am putut vedea cum sunt fabricate ceasurile și testele riguroase la care sunt supuse pentru a se asigura că sunt practic perfecte”, a explicat Eugenie Bouchard, conform .