Fosta șefă a USR București, Roxana Wring, declarată colaborator al Securității prin decizia instanței

Curtea de Apel a decis că Roxana Wring, fostul șef al USR București, a fost colaborator al Securității. Sentința nu este definitivă, informează Agerpres.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roxana Wring vrea să conteste decizia

”Constată calitatea pârâtei de colaborator al Securităţii. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti”, se arată în minuta deciziei.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Hotărârea instanței survine în procesul deschis de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) în care a cerut să se constate calitatea de colaborator al Securităţii în cazul Roxanei Wring.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cererea era făcută în legătură cu activitatea lui Wring la Oficiul Național de Turism în 1977-1079, când aceasta ar fi făcut informări către Securitate referitoare la turiștii străini care veneau în România.

Ca urmare a acestor acuzații, Roxana Wring a demisionat din USR pe 9 octombrie 2019, dar s-a declarat nevinovată de acuzațiile care i s-au adus.

ADVERTISEMENT

”Am întocmit raportări şi procese verbale pe care, la vârsta respectivă, le-am considerat a fi parte din birocraţia stufoasă şi inutilă a serviciului. Nu am semnat niciodată nimic în faţa unui ofiţer al Securităţii despre care să ştiu că ocupă o astfel de funcţie. Bănuiam că directorul ONT are legături cu Securitatea, dar niciodată nu am avut o certitudine în acest sens. În 1979 m-am căsătorit cu un cetăţean britanic şi am solicitat acordul pentru a mă stabili împreună cu el în străinătate. După solicitări repetate, după ce mi s-a interzis să mai ghidez grupuri de turişti, după ce am fost nevoită să demisionez de la ONT, după o respingere nemotivată din partea statului şi după un an de nopţi nedormite, am primit acceptul de a părăsi România”, afirma Wring.

Imediat după decizia de astăzi a Curții de Apel, Roxana Wring a anunțat că va face apel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Așa cum am mai spus, nu consider că am colaborat cu securitatea ca poliție politică. Imediat după facultate, am lucrat la ONT și am semnat hârtii – în fața superiorilor ierarhici – despre care consideram la vremea respectivă că fac parte din fișa postului. Nu am făcut rău nimănui, nu am pactizat cu sistemul, nu am fost o unealtă a lui. De altfel, sistemul este cel care m-a hărțuit și pe mine și pe familia mea ani buni înainte și după angajarea la ONT”, a scris Wring pe Facebook.