Fosta senzație din curtea lui Gică Hagi, transfer neașteptat la echipa lui Gerard Pique: „Miza pe talent continuă!”

ADVERTISEMENT

Enes Sali, ajuns la 20 de ani, a fost transferat la FC Andorra, echipă patronată de Gerard Pique. Această formație evoluează în Segunda Division, al doilea eșalon din fotbalul spaniol, iar în sezonul recent încheiat a terminat pe poziția a 13-a.

Enes Sali s-a transferat în Liga a II-a din Spania

Enes Sali a debutat la naționala României pe vremea când avea doar 15 ani și 8 luni, iar la doar 17 ani a fost cumpărat de FC Dallas, în MLS, pentru o sumă de 3 milioane de euro, asta după ce devenise campion alături de Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

El încă nu a confirmat pentru clubul american și a tot fost împrumutat la diverse formații, precum Al Riyadh, unde a avut și În noul sezon, el va face parte din lotul lui FC Andorra, echipă din Segunda Division ce a fost cumpărată în 2018 de fostul stoper al Barcelonei, Gerard Pique.

Anunțul făcut de FC Andorra despre transferul lui Enes Sali

Presa locală a realizat o caracterizare amplă a jucătorului, în care a punctat faptul că Enes Sali a fost format la Barcelona, după ce a fost observat la Toronto, la „Barca Academy Camp”: „Miza pe talent continuă. Enes Sali, mijlocaș ofensiv și extremă stângă în vârstă de doar 20 de ani, a ajuns la FC Andorra și se antrenează deja sub comanda lui Carles Manso. Cine este noul jucător al clubului? S-a născut la Toronto, are origini turcești și este internațional român. Totodată, impresarul său este Arturo Canales, același agent care îl reprezintă pe Gerard Pique.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul s-a format la Barcelona și a devenit al doilea cel mai tânăr jucător european al secolului 21, care a debutat la echipa națională de seniori, la vârsta de 15 ani, 8 luni și 22 de zile, într-un meci cu Liechtenstein din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, sub comanda lui Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Clubul catalan l-a remarcat pe Sali în 2014, când avea opt ani, în cadrul «Barca Academy Camp» de la Toronto. Din motive profesionale, familia sa s-a mutat ulterior la Barcelona. Următoarea etapă a carierei sale a fost academia celor de la Viitorul Constanța, condusă de doi foști jucători ai Barcelonei, Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu. Acolo a depășit recordul lui Martin Odegaard și a devenit cel mai tânăr marcator dintr-un campionat european, înscriind în Liga 1 la doar 15 ani, 6 luni și 21 de zile. În trei sezoane, a marcat trei goluri și a disputat 58 de partide.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Sali a făcut pasul în Statele Unite, unde a semnat cu FC Dallas până la 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire până în 2028, în schimbul sumei de 2,8 milioane de euro. A evoluat inițial pentru echipa secundă, North Texas SC, din MLS NEXT Pro, alături de care a câștigat titlul, reușind opt goluri și șase pase decisive. În sezonul următor, a fost promovat la prima echipă de antrenorul spaniol Nico Estevez. În ianuarie 2025, a fost împrumutat la Al-Riyadh, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. În această perioadă, a bifat opt meciuri, un gol și o pasă decisivă în 297 de minute, sub comanda brazilianului Mauricio Dulac. Printre colegii săi s-au numărat și foști jucători cunoscuți din fotbalul spaniol, precum Mamadou Sylla și Sergio Gonzalez.

Înalt de doar 1,60 metri, Enes Sali este un jucător care se remarcă prin calitățile sale tehnice. FC Andorra continuă să caute întăriri pentru postul de extremă, însă fotbalistul născut la Toronto reprezintă deja o opțiune importantă, în așteptarea unei decizii privind situația lui Josep Cerda și a negocierilor cu Mallorca”, au scris cei de la