Fosta soție a fotbalistului lui Newcastle a trecut prin clipe de groază. A sunat imediat la poliție

Fosta parteneră de viață a jucătorului care evoluează pentru Newcastle a avut parte de momente îngrozitoare. Femeia de 36 de ani a alertat instant oamenii legii.
Alexa Serdan
14.10.2025 | 16:56
Fosta sotie a fotbalistului lui Newcastle a trecut prin clipe de groaza A sunat imediat la politie
Ce a pățit Charlotte, fosta soție a fotbalistului Kieran Trippier. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Charlotte, fosta soție a fotbalistului lui Newcastle, Kieran Trippier (35 de ani), a trecut prin clipe de groază. Aceasta a sunat imediat la poliție când a realizat ce se întâmplă în vila de lux în care locuiește în apropiere de Manchester.

Fosta parteneră de viață a jucătorului care evoluează pentru Newcastle a trecut printr-o experiență nefericită. Charlotte a avut parte de momente îngrozitoare de când a divorțat de fundașul dreapta, Kieran Trippier.

Potrivit The Sun, frumoasa șatenă care este mama a 3 copii a alertat instant oamenii legii. Femeia de 36 de ani a apelat numărul de urgență când a descoperit o tentativă de pătrundere prin efracție în casa pe care o deține.

Locuința este evaluată la 2 milioane de lire sterline și se află într-o zonă de lux din Cheshire. Conacul este construit într-un sat din apropiere de Manchester. Charlotte a fost victima unei încercări de jaf, în prezent dorind să mărească măsurile de securitate.

Concret, fosta soție a fotbalistului britanic Kieran Trippier a luat această decizie pentru că se teme să nu cadă pradă hoților. Între timp, poliția din Cheshire a demarat o investigație pentru a-i descoperi pe făptași.

„S-a temut imediat de ce e mai rău, deoarece se pare că spărgătorii au încercat să-i spargă porțile și au încercat să le deschidă ușa cu unelte.

Charlotte era deja în alertă după ce le-a scris locuitorilor la începutul acestui an, rugându-i să fie vigilenți și să se asigure că locuințele lor sunt în siguranță după o serie de spargeri în zonă”, a spus o persoană, mai arată sursa menționată anterior.

Zona în care stă fosta soție a lui Kieran Trippier, în vizorul hoților

Fosta soție a fotbalistului Kieran Trippier nu este singura persoană care s-a confruntat cu probleme legate de hoți. În ultima perioadă mai mulți sportivi care locuiesc în Chesire au declarat că au existat infracțiuni de genul acesta.

Printre persoanele consacrate care au confirmat că au fost tentative de furt se numără Cristiano Ronaldo, David Beckham și Virgil Van Djik. Cu toate acestea, poliția amintește că ultimul caz de jaf a fost înregistrat în decembrie 2023.

La momentul respectiv, casa care a fost luată drept țintă de jefuitori a fost cea a fotbalistului Jack Grealish. Sportivul se afla împreună cu familia sa în clipa în care niște tâlhari au pătruns prin efracție. Au furat din casă mai multe bunuri de lux.

