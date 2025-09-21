Sport

Fosta soție a legendarului dinamovist, prezentă la Rapid – Hermannstadt. A furat toate privirile. Foto

Partida dintre Rapid și FC Hermannstadt a avut parte de o prezență de lux. Fosta soție a unui dinamovist legendar s-a aflat pe stadionul din Giulești.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
21.09.2025 | 22:26
Fosta sotie a legendarului dinamovist prezenta la Rapid Hermannstadt A furat toate privirile Foto
SPECIAL FANATIK
Prezență-surpriză la Rapid - FC Hermannstadt. Sursă foto: Colaj Fanatik

Rapid o întâlnește pe FC Hermannstadt în etapa a 10-a din SuperLiga. Giuleștenii sunt neînvinși în acest debut de sezon, iar fanii sunt alături de elevii lui Costel Gâlcă după începutul foarte bun de campionat. Reporterul FANATIK aflat la stadion a surprins și o spectatoare-surpriză.

ADVERTISEMENT

Diana Munteanu, prezentă la Rapid – FC Hermannstadt

Așa cum obișnuiesc, suporterii Rapidului au luat cu asalt arena din Giulești pentru duelul cu FC Hermansntadt. Nu doar simplii fani au asistat la acest duel, ci și personalități de renume din România.

Reporterul FANATIK prezent la stadion a observat că și Diana Munteanu se afla în tribunele arenei din Giulești. Nu e pentru prima oară când actrița s-a aflat pe arena de sub Podul Grant, aceasta fiind surprinsă și la duelul Rapid – CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Interesant este faptul că Diana Munteanu este fosta soție a lui Claudiu Niculescu, fotbalist ce a făcut istorie în tricoul rivalei Dinamo. Totuși, este de înțeles de ce actrița este aproape de formația din Giulești, fiul celor doi, David Niculescu, fiind legitimat la formația patronată de Dan Șucu.

Fosta parteneră de viață a lui Claudiu Niculescu este apropiată deja de „familia Rapidului”. Reporterul FANATIK a observat faptul că Diana Munteanu s-a aflat alături de Irina Manea la stadion, soția lui Cristi Manea.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
diana munteanu
Diana Munteanu, alături de Irina Manea pe Giulești. Sursă foto: FANATIK

Cum arată echipele de start din Rapid – FC Hermannstadt

  • Rapid: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar, K. Keita – Dobre (cpt.), Baroan, Petrila. Rezerve: Stolz – Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă.
  • Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Dr. Albu, Ivanov, Jair – Neguț (cpt.), Gjorgjievski. Rezerve: Muțiu – Bejan, Kujabi, Chițu, S. Buș, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu. Antrenor: Marius Măldărășanu.
ADVERTISEMENT
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular...
Digisport.ro
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în...
Fanatik
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
Câștigătorul „Balonului de Aur”, blocat să participe la decernarea trofeului! Anunț incredibil în...
Fanatik
Câștigătorul „Balonului de Aur”, blocat să participe la decernarea trofeului! Anunț incredibil în Franța
Andrea Mandorlini, cu sabia deasupra capului după CFR Cluj – UTA 1-1: ”Am...
Fanatik
Andrea Mandorlini, cu sabia deasupra capului după CFR Cluj – UTA 1-1: ”Am jucat sub ceea ce putem”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Gigi Becali, prima reacție după ce i-a fost vandalizat gardul palatului: 'E bolnav...
iamsport.ro
Gigi Becali, prima reacție după ce i-a fost vandalizat gardul palatului: 'E bolnav omul ăla!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!