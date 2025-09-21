Fosta soție a legendarului dinamovist, prezentă la Rapid – Hermannstadt. A furat toate privirile. Foto

Rapid o întâlnește pe FC Hermannstadt în etapa a 10-a din SuperLiga. Giuleștenii sunt neînvinși în acest debut de sezon, iar fanii sunt alături de elevii lui Costel Gâlcă după începutul foarte bun de campionat. Reporterul FANATIK aflat la stadion a surprins și o spectatoare-surpriză.

Diana Munteanu, prezentă la Rapid – FC Hermannstadt

Așa cum obișnuiesc, . Nu doar simplii fani au asistat la acest duel, ci și personalități de renume din România.

Reporterul FANATIK prezent la stadion a observat că și Diana Munteanu se afla în tribunele arenei din Giulești. Nu e pentru prima oară când actrița s-a aflat pe arena de sub Podul Grant, .

Interesant este faptul că Diana Munteanu este fosta soție a lui Claudiu Niculescu, fotbalist ce a făcut istorie în tricoul rivalei Dinamo. Totuși, este de înțeles de ce actrița este aproape de formația din Giulești, fiul celor doi, David Niculescu, fiind legitimat la formația patronată de Dan Șucu.

Fosta parteneră de viață a lui Claudiu Niculescu este apropiată deja de „familia Rapidului”. Reporterul FANATIK a observat faptul că Diana Munteanu s-a aflat alături de .

Cum arată echipele de start din Rapid – FC Hermannstadt

Rapid : Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar, K. Keita – Dobre (cpt.), Baroan, Petrila. Rezerve: Stolz – Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic. Antrenor : Costel Gâlcă.

Hermannstadt : Căbuz – Antwi, Căpușă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Dr. Albu, Ivanov, Jair – Neguț (cpt.), Gjorgjievski. Rezerve : Muțiu – Bejan, Kujabi, Chițu, S. Buș, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu. Antrenor : Marius Măldărășanu.