Fosta soție a lui Alin Oprea, în scandal cu nașa fiicei lor. Larisa Uță, acuzată de infidelitate. Cu ce bărbați s-ar fi iubit

Larisa Uță, fosta soție a lui Alin Oprea, este pusă la zid de nașa fiicei lor. Aceasta din urmă o acuză pe Larisa Uță că l-a înșelat pe artist pe tot parcursul mariajului.

Totodată, Larisei Uță i se reproșează de către femeia care i-a botezat fetița, pe Melissa (20 ani), că nu-l lasă pe fostul membru al trupei Talisman să-și vadă copiii.

”Îmi doresc foarte mult ca Larisa să își lase copiii să meargă și în brațele tatălui lor care îi iubește mult și suferă că nu vorbește cu ei.

Din punctul meu de vedere ar fi bine ca Melissa și Adi să împărtășescă iubirea mamei și a tatălui, dar și a bunicilor din ambele părți cât ei trăiesc.

Copiii suferă mult pentru tot ce s-a întâmplat acum între ei doi”, a declarat pentru Simona Sautter.

Cu ce bărbați l-ar fi înșelat Larisa Uță pe Alin Oprea

Referitor la bărbații cu care Larisa Uță l-ar fi înșelat pe Alin Oprea, ar fi vorba despre un afacerist neamț foarte bogat și Marius Televijan, conform spuselor Simonei Sautter.

De altfel, de cum a aflat despre infidelitate, Simona Sautter a luat legătura cu Larisa Uță și a confruntat-o, situație în urma căreia aceasta din urmă s-a supărat.

”Larisa l-a înșelat de mai multe ori pe Alin. De exemplu în perioada 2007 – 2014, ea a fost cu un om de afaceri neamț foarte bogat cu care cred că și acum vorbește.

După care în 2015, Larisa a fost și cu Marius Televijan. Am aflat întâmplător de relația lor. M-am întâlnit cu Marius, în trafic, am mers bară la bară vreo oră cu mașina și așa am auzit de ei.

Eu după ce am aflat asta am sunat-o pe Larisa și am confruntat-o, iar de atunci ea s-a supărat pe mine și nu mai vorbește cu mine”, a mai declarat nașa fiicei lui Alin Opreai și a Larisei Uță.

Larisa Uță ar fi venit la nașa fiicei sale, în Germania, pentru a se întâlni cu unul dintre amanți

Nașa a mai povestit și că Larisa Uță obișnuia să vină des la ea în Germania, unde stătea chiar și 30 de zile, acum ea realizând că într-un astfel de interval Larisa Uță se întâlnea cu afaceristul neamț.

Mai mult, Larisa Uță ar fi datoare nașei fiicei sale cu 9.000 de euro. Simona Sautter a mai dezvăluit și că fosta parteneră a lui Alin Oprea obișnuia să ceară bani de la bărbații cu care interacționa. Marius Televijan ar avea mesaje în telefon ca dovadă.

