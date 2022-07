Fosta soție a lui Bebe Cotimanis e ”Blonda de la Teologie”! Vrea în tabără, la mănăstire!

Florina Mărcuța s-a reinventat în pandemie. S-a înscris la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București, la secția Artă Sacră, unde a reușit să intre a zecea, pe locuri bugetate. Pentru examen, fosta soție a lui Bebe Cotimanis, a pregătit cinci tablouri mari, în creion. A trecut cu bine de sesiune, a avut o expoziție la Slatina, iar acum își dorește să meargă într-o tabără la Mănăstirea Sihăstrie.

Florina Mărcuța a terminat primul an de la Facultatea de Teologie

Florina Mărcuța a terminat primul an la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București, la secția Artă Sacră, unde s-a înscris vara trecută. A obținut 7 note de 10, iar media generală i-a ieșit peste 9. A făcut eforturi să nu aibă restanțe pe vară, pentru ca să se poată bucura de o vacanță. Acum, fosta parteneră de viață a lui Bebe Cotimanis abia așteaptă să plece într-o vacanță. Doar că nu una oarecare, ci într-o tabără de artă la o cunoscută mănăstire din Moldova.

”Am terminat cu bine, cu media peste 9. Nu am calculat, dar cred că am 9,33. Mai am două săptămâni de practică la un atelier de restaurare, dar examenele le-am trecut pe toate cu bine. Am 7 note de 10 în acest semestru. Mi-am dorit să am vara liberă, să mă bucur de ea. O lună am fost ocupată cu un proiect, iar acum abia aștept să plec în vacanță.

Sunt pe o listă în așteptare pentru o tabără de grafică la Mănăstirea Sihăstria. Să văd dacă reușesc să mai prind un loc. În Moldova, la Mănăstirea Sihăstrie, la una dintre taberele organizate acolo, este venit un profesor din America. Nu m-am înscris mai devreme, pentru că nu am știut exact ce program voi avea”, a declarat Florina Mărcuța pentru FANATIK.

Florina Mărcuța: ”Am zis că fac ceva și pentru sufletul meu”

Make-up artista Florina Mărcuța s-a reinventat în pandemie, când chiar dacă are peste 50 de ani. Acum, colegele și prietenele o numesc ”Blonda de la Teologie”. Fosta parteneră a lui Bebe Cotimanis a explicat care au fost motivele pentru care a făcut acest lucru.

”Am zis că fac ceva și pentru sufletul meu. Am zis să fac ceva mai mult. Am vorbit cu profesorul care îmi dădea lecții de pictură și l-am întrebat dacă am șanse să merg mai departe. La Teologie am mai avut o tentativă de a mă înscrie, când Matei (fiul ei și al celebrului actor și ”voce” a Pro TV, Bebe Cotimanis, n. red.) era în clasa a șaptea.

Dar nu puteam să mă duc. Dar anul trecut, în luna mai, m-am decis foarte repede. M-am interesat de ce lucrări este nevoie. Voiam Teologie sau Pedagogie, pentru UNARTE (Facultatea de Artă, n.red.) nu eram pregătită. Speram ca măcar la Pedagogie să fac față la examen”, a declarat pentru FANATIK, Florina Mărcuța, care și-a îndeplinit un vis.

Magda Catone, studentă la 63 de ani, tot la Teologie

Și actrița Magda Catone și-a îndeplinit un mare vis din copilărie și s-a întors pe băncile școlii. Vedeta a lăsat actoria pe locul doi și s-a înscris din nou la facultate la vârsta de 63 de ani. Celebra actriță a decis să se înscrie la facultatea de Teologie, unde a obținut numai note de 9 și de 10.

După ce a terminat de susținut examenele din sesiunea de vară, actrița a plecat la Brașov, pentru o reprezentație la teatru. Magda Catone a reușit să termine cu brio sesiunea de examene de facultate, reușind să ia nota maximă.

În ultima vreme, Magda Catone s-a apropiat mai mult de biserică. De câțiva ani, vedeta recită și cântă alături de preotul paroh de la biserica din Batiștei din București. Ea a mărturisit că s-a înscris la Teologie,