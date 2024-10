Fosta soție a lui Bogdan Vasiliu, prima reacție după descinderile DNA la CS Rapid. ”Existau multe lucruri ascunse”. Exclusiv

Procurorii DNA au descins, miercuri, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice, precum și la sediul clubului sportiv Rapid, într-un doar de corupţie. Conform surselor FANATIK, dosarul îl vizează pe Bogdan Vasiliu. Acesta a ocupat poziţia de director general al CS Rapid, club subordonat Ministerului Transporturilor.

Alina Petre, fosta soție a lui Bogdan Vasiliu: ”Nu știam nici ce salariu are”

FANATIK a luat legătura cu Alina Petre, fosta soție a lui Bogdan Vasiliu, care spune că care l-ar viza pe ex-conducătorul de la Rapid.

Totuși, femeia recunoaște că motivele separării de Bogdan au ținut și de ”lucrurile ascunse” pe care avea le ținea față de ea. Alina spune că, pe vremea când erau căsătoriți, nu știa nici măcar ce salariu încasează Vasiliu.

”Referitor la articolele apărute în presă, nu pot comenta nimic pentru că nu am cunoștință despre asemenea lucruri. Fostul meu soț nu se consulta cu mine în deciziile privind munca sa, pot spune că nu știam nici ce salariu are. Unul din motivele pentru care am decis să mă separ de el a fost faptul că existau multe lucruri ascunse despre viața sa, în afara familiei noastre.

În altă ordine de idei, îmi pare rău pentru el și sper să nu fie nimic adevărat din toate aceste speculații”, a declarat Alina Petre, pentru FANATIK.

De profesie psihoterapeut, Alina Petre s-a căsătorit cu Bogdan Vasiliu în primăvara anului 2023, după doar două luni de relație. Ceremonia a avut loc chiar în sala Rapid. În septembrie 2024, cei doi au anunțat că au divorțat. Anterior, , fost șef al Serviciului Român de Informații.

DNA investighează fapte asimiliate celor de corupție

Descinderile DNA la Rapid, care au avut loc joi, 24 octombrie 2024, vizează posibile infracțiuni asimilate celor de corupție, au anunțat reprezentanții instituției.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, în cursul anului 2024.

În cursul zilei de 24 octombrie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în cinci locații situate pe raza municipiului București și a două județe (Ilfov și Giurgiu), reprezentând sediul unui club sportiv, punctul de lucru a unei societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, se arată într-un comunicat DNA.

Ministerul Transporturilor spune că Bogdan Vasiliu și-a dat demisia din motive personale

Reprezentanţii Ministerului Transporturilor nu au dorit să comenteze pe marginea acestui subiect. Cu toate acestea, au transmis doar că Bogdan Vasiliu nu mai ocupă nicio funcţie la CS Rapid de două luni.

”Pentru cei interesați, fac precizarea că Bogdan Vasiliu nu mai este președinte la Clubul Rapid din luna august 2024 când și-a dat demisia din motive personale”, a declarat Alin Șerbănescu, consilier în cadrul Ministerului Transporturilor, conform news.ro.

În postura de actual preşedinte al Clubului Sportiv Rapid se află Vlad Antonescu. Contactat de către FANATIK pentru a face lumină în acest caz, noul ocupant al postului nu a dorit să ofere vreo declaraţie referitor la ceea ce întâmplă.

”Informațiile legate de club sunt confidențiale! Nu vă pot confirma sau infirma!”, a spus Andronescu, pentru FANATIK. În prezent, Bogdan Vasiliu conduce secția de handbal al clubului CS Rapid.