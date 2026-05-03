Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a spus care e fotbalistul pe care-l admiră: ”Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”

Prezentatoarea de la Antena 1, Diana Munteanu, a spus care este fotbalistul pe care-l admiră. Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu puțin timp, fosta soție a lui Claudiu Niculescu a dat cărțile pe față. A vorbit despre un sportiv de renume la nivel internațional.

Ce jucător de fotbal apreciază Diana Munteanu

Reușește să datorită aparițiilor sale incendiare. Diana Munteanu (47 ani) nu-și arată deloc vârsta din buletin, având o siluetă de invidiat. E în formă maximă datorită sportului care nu lipsește din viața sa. Acesta este și motivul pentru care are un cuvânt de spus legat de fotbal.

A învățat multe din relația cu fostul soț, Claudiu Niculescu, care în prezent este antrenor. Tehnicianul celor de la Unirea Slobozia și frumoasa blondină s-au despărțit în 2014, dar au o legătură bună datorită faptului că sunt părinții unui băiat. Adolescentul calcă pe urmele figurii paterne în prezent.

Prin urmare, vedeta are toate motivele să urmărească Campionatul Mondial. Prezentatoarea de la Antena 1 a dezvăluit care este fotbalistul preferat. E un sportiv de renume care evoluează pe postul de atacant la Real Madrid din La Liga. De asemenea, acesta joacă pentru echipa națională franceză.

„Mă uit la fotbal, practic trăiesc cu fotbal de foarte, foarte mulți ani, așa că pentru mine e o plăcere să mă uit la fotbal. Abia aștept să înceapă Campionatul Mondial, am și preferatele mele, pot să le spun când o să fie cazul, dacă mă întrebați chiar le spun.

Țin cu Franța pentru că îmi place Mbappe și da, cam atât, cred că asta e preferata mea. Evident, aș fi ținut cu România dacă era acolo. Da, cred foarte tare în Franța, la ce am văzut, la cât mă pricep, că nu mă pricep eu chiar bine, recunosc un ofsaid, dar nu mai mult de atât.

Dar da, are șanse, de ce nu, sunt jucători super buni acolo. Îmi place foarte mult Mbappe, ca jucător îl consider un jucător complex, așa, la cât mă pricep eu. Ce l-aș întreba?”,a declarat Diana Munteanu, potrivit .

Diana Munteanu, impresionată de jucătorul francez

„Cum decurge o zi din viața lui pe lângă antrenamentele pe care le face și l-aș întreba despre pasiuni, că nu știu foarte multe din pasiunile pe care le are. Chiar nu știu foarte multe lucruri despre el, nu e atât de deschis interviurilor.

Se plimbă cu trotineta? Mie mi-e frică, dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”, a mai spus Diana Munteanu, , mai arată sursa menționată mai devreme.

În aceeași notă, frumoasa blondină este o prezență constantă pe stadion. Merge adesea la meciuri de fotbal, mai ales când joacă Rapid, echipă la care evoluează fiul său și al fostului sportiv, David. Vedeta TV face spectacol de fiecare dată când apare în public, deși uneori nu epatează.