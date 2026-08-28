Sport

Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat acesta

Una dintre femeile cu care Cristi Borcea s-a iubit în trecut traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Are legătură cu bărbatul care a cucerit-o.
Alexa Serdan
28.08.2026 | 15:50
Fosta sotie a lui Cristi Borcea mai fericita ca niciodata cu actualul partener Ce mesaj inedit ia urat acesta
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată. Sursa foto: Instagram.com
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A fost a doua soție a lui Cristi Borcea, iar azi radiază de fericire. E mai împlinită ca niciodată cu actualul partener de viață cu care este căsătorită deja de 5 ani. Vedeta este foarte discretă în ceea ce privește planul sentimental.

Mesaj emoționant pentru fosta parteneră a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea (56 ani) a fost însurat de mai multe ori, având 9 copii cu patru foste partenere. Una dintre acestea este transformată total de când a luat decizia să părăsească România, dar și pentru că a trecut pragul cabinetului estetician. Alina Vidican (42 ani), căci despre ea este vorba, este schimbată datorită operațiilor estetice.

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Tratamentele, dar și actualul soț au făcut-o să fie cea mai fericită femeie. Frumoasa blondină, care este mama unei fete și a unui băiat, este căsătorită cu Claude Senhoreti de 5 ani. Ei și-au unit destinele în Florida, pe data de 27 august 2021, ceremonia fiind una care a atras imediat atenția presei de peste hotare.

Cuplul a sărbătorit anul acesta evenimentul destul de discret, însă milionarul a recurs la un gest special. A transmis un mesaj emoționant pe social media, așa cum face de fiecare dată. Cuvintele inedite au fost scrise pe mai multe imagini care au legătură cu povestea lor de dragoste. Astfel, pozele arată cât de mult au evoluat împreună.

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„La mulți ani, iubirea mea, parcă a fost ieri!”, a notat pilotul de curse de origine braziliană, pe contul personal de Instagram. Claude Senhoreti a distribuit și o fotografie cu un tort aniversar pe care cei doi l-au savurat într-un restaurant francez de lux situat în Boca Raton, Florida. Localul din SUA este renumit pentru preparatele sale culinare.

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Bucătarul pregătește numai feluri de mâncare savuroase și rafinate, cum ar fi Steak Frites și coastă de miel de Colorado. Cei care trec pragul aceastei locații au neapărat nevoie de rezervare pentru se bucura de atmosferă, precum și de o selecție vastă de vinuri.

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Alina Vidican și Claude Senhoreti sunt împreună de 7 ani
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată. Sursa foto: Instagram.com

„Ea mă menține tânăr”

A doua soție a fostului acționar de la Dinamo traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Alina Vidican l-a cucerit iremediabil pe Claude Senhoreti care are numai cuvinte de laudă pentru vedetă. La împlinirea a 50 de ani, în februarie 2025, a recurs la o declarație incendiară, care a topit inimile tuturor fanilor săi.

„50 de ani de aur! Ea mă menţine pe mine tânăr”, a notat milionarul, în mediul virtual, în dreptul unei imagini spectaculoase. Ce-i drept, modelul este mai mic decât actualul partener de viață cu aproape 10 ani. Acest aspect nu se observă aproape deloc. Diferența de vârstă nu pare să stea în calea relației lor.

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În altă ordine de idei, pilotul de curse este fondatorul mai multor companii. În plus, are și o firmă organizatoare de evenimente din domeniul auto. Mai mult decât atât, a implicat-o în afacere și pe frumoasa româncă cu care s-a însurat după 2 ani de relație.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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