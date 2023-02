Fosta soție a lui Leo Iorga a suferit un accident cumplit. În ce stare se află Paula Iorga și ce a pățit aceasta

Fosta soție a lui Leo Iorga a ajuns într-o situație fără precedent și are nevoie de o recuperare pe măsură.

Fosta soție a lui Leo Iorga a suferit un accident teribil

Paula Iorga a alunecat în plină stradă în urmă cu o săptămână și a căzut pe mâna stângă, ajungând direct la spital de urgență, având în vedere durerile îngrozitoare pe care le simțea atunci.

Ulterior, după un control amănunțit, medicii și-au dat seama că fosta soție a lui Leo Iorga și-a rupt mâna, așa că au propus imobilizarea acesteia, însă Paula Iorga nici nu a vrut să audă de gips.

Într-un interviu acordat pentru click.ro, a vorbit despre cele întâmplate, dar și despre decizia luată.

Aceasta susține că a preferat să opteze pentru o orteze la mână, pe care este nevoită să o poarte în jur de șase săptămâni. De asemenea, Paula Iorga a mai povestit sursei citate că nu poate să facă absolut nimic și că marea parte a timpului o petrece în pat.

”Am fost de urgență la spital și am refuzat să îmi pună ghips la mână pentru că știu că este foarte bine și cu orteza la mână. Trebuie să stau cu ea în jur de cinci – șase săptămâni…ce să fac, este rău, nu pot să fac absolut nimic”, a povestit aceasta.

Cine o ajută pe Paula Iorga în tot acest timp

Vestea bună este că Paula Iorga nu este singură în tot acest timp. Cei doi sunt împreună de aproape un an de zile, iar fosta soție a regretatului artist spune că acesta este extrem de atent cu ea.

De când are mâna imobilizată, Aurel Dincă are grijă de ea, îi gătește, iar Paula Iorga recunoaște că niciodată nu a fost atât de răsfățată așa cum se întâmplă acum.

”De când am orteza asta la mână el are mare grijă de mine. Soțul meu îmi pregătește farfuriuța cu de toate, în fiecare dimineață, fix ca la un restaurant. Nu am fost tratată niciodată așa cum mă tratează el”, a mai declarat Paula Iorga, pentru !.