Fosta soție a lui Marian Drăgulescu, tulburată de bătaia dintre Reghe și Prodanca: “Și noi am ajuns la INML. Legea nu protejează femeia”

Larisa Drăgulescu a trecut prin clipe de coșmar în timpul căsniciei sale cu gimnastul Marian Drăgulescu, experiență care se aseamănă cu povestea ajunsă în presă și în spațiul public: bătaia dintre Anamaria Reghecampf și fostul antrenor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf.

Larisa Drăgulescu, reacție după bătaia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

În ultimele zile au rulat în mediul online, și nu numai, . Impresata și (încă) soțul ei se lovesc cu bestialitate, cu pumnii în față, și se împing, în plină zi, pe o stradă din Snagov, în apropierea casei pe care au împărțit-o ani de zile.

Scenele de o duritate extremă au șocat și au ajuns să fie comentate și contestate de vedete, specialiști și apropiați ai celor doi. , face primele declarații pentru FANATIK, despre conflictul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan.

”Este greu de comentat astfel de situații. În mod cert nu ar trebui să se ajungă până aici. Nu contează cine a început. Toate suntem mai vulcanice din fire, mai ales când încercăm să ne apărăm căsnicia.

Din punctul meu de vedere ea asta a făcut, a încercat să își apere căsnicia… eu nu cunosc femei calme când se despart”, a declarat, în exclusivitate, Larisa Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu: ”Comportamentul lui nu se explică. Până se vor vindeca rănile nu le va fi ușor”

Larisa Drăgulescu, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, este de părere că violența nu are nicio scuză, indiferent de reacțiile femeii implicate, în cazul de față, Anamaria Prodan.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu crede că rănile se vor vindeca, dar este nevoie de ani buni. Cel puțin așa s-a întâmplat în relația ei cu tatăl copiilor.

”Comportamentul lui nu se explică. Eu țin cu femeile, mai ales că am trecut prin așa ceva. O înțeleg foarte bine, și eu am fost la fel de vulcanică. Îmi pare rău de amândoi. Păcat că se termină astfel o relație, mai ales că există și copii la mijloc.

Nu le este ușor și nici nu le va fi ușor o perioadă destul de lungă până se vor vindeca rănile.

Cred că o să treacă ceva ani până vor reuși să ajungă la un consens împreună. Ca și în cazul meu, au trecut vreo 7 ani până am reușit să ne înțelegem”, a mai precizat fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

Marian Drăgulescu, amendat după ce și-a agresat soția. “Legile la noi așa sunt. Nu prea protejează femeia cum ar trebui”

Larisa Drăgulescu spune acum, la 13 ani de la separare, că, la finalul procesului, pedeapsa primită de fostul soț a fost o… simplă amendă.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu este de părere că legea în România nu le protejează deloc pe femei, iar o brățară atașată atacatorului nu îl va împiedica să își lovească partenera.

”Și noi am ajuns la INML, am ajuns la proces, dar, din păcate, am pierdut. Adică mai mult de o amendă nu a luat. O amendă administratică, deși am avut 20 sau 21 de zile medicale. Nu au contat prea tare. Amenda este destul de mică.

Legile la noi așa sunt. Nu prea protejează femeia cum ar trebui. Legile la noi, în privința asta, lasă de dorit. Nu este ca în Germania sau în alte țări. Și cu acea brățară care se dorește a se implementa, cred că este degeaba. Și cu ea poți să devii violent.

Pedepsele ar trebui să fie mult mai drastice, nu doar o amendă. Asta este ușor de plătit, mai ales în cazul celor care au bani”, a punctat Larisa Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu, victima violenței domestice în repetate rânduri

Marian Drăgulescu și Larisa au fost căsătoriți timp de 3 ani de zile. Întrebată de reporterul FANATIK de ce a acceptat actele de violență ale fostului ei soț, vedeta a explicat că promisiunile lui și copiii au fost motivele care o întorceau de fiecare dată, deși simțea că tot la divorț se va ajunge.

”În cazul meu au fost mai multe violențe repetate. Am mers de multe ori, am avut multe procese. Cred că au fost vreo 10 procese.

La fel ca toate femeile, la început am zis că este un moment care nu se va mai repeta. Promisiunile erau: “Îmi pare rău, nu se va mai repeta, a fost o scăpare, te iubesc!’ Și normal că am trecut peste. Aveam și 2 copii mici. Am iertat, dar, din păcate, s-au repetat și uite că până la urmă că tot la divorț… și a fost mai rău”, a zis Larisa Drăgulescu.

Sfatul Larisei Drăgulescu pentru femeile abuzate: “Să se despartă din prima atunci când există violență”

Victimă a violenței domestice, Larisa Drăgulescu e fermă și le recomandă femeilor care trec prin situații similare să spună “stop”, de la primul act de agresivitate din partea partenerului.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu este de părere că, de cele mai multe ori, actele de violență pleacă de la infidelitate.

”Sfatul meu este să se despartă din prima atunci când există violență. Dacă a încercat o dată să dea în tine, va mai da și a doua oară și a treia oară. Mai ales că problema este aceeași: bărbatul este infidel și femeia este geloasă, devine mai vulcanică. Se ceartă și se ajunge la violență. S-au iubit foarte mult (n.r. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf), că dacă nu se iubeau nu se ajungea la acest scandal. E clar că ea l-a iubit foarte mult”, a spus, în încheiere, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, pentru FANATIK.