Fosta soție a lui Marian, soțul lui Carmen de la Sălciua, inimioare cu Nelu Popa

Nelu Popa și fosta soție a lui Marian, soțul lui Carmen de la Sălciua au fost prinși în “tandrețuri” cel puțin virtuale. Bianca, fosta soție a lui Marian Corcheș a făcut un gest impresionant pentru bărbatul care ar fi fost mai mult decât coleg de trupă cu Carmen de la Sălciua.

Nelu Popa, inimioare și săruturi cu fosta soție a lui Marian Corcheș

Se pare că în curând va apărea un nou cuplu în showbiz. Sau cel puțin, asta pare din interacțiunea lor. Personajele principale: Bianca, fosta soție a lui Marian Corcheș, soțul lui Carmen de la Sălciua și Nelu Popa, , care ar fi fost mai mult de atât.

Bianca, fosta lui Corcheș, a distribuit pe pagina ei de Facebook cea mai nouă piesă a lui Nelu Popa. Iar de acolo au început inimioarele, pupicii și îmbrățișările. Nelu Popa a făcut și câteva declarații pe marginea acestui subiect.

“Eu nu mă așteptam ca piesa asta să intre în trending. Pentru că e ceva etno, nu e o manea. Dar vreau mereu să fac ceva nou. Și acum lucrez la ceva nou.

Sper să-i surprind pe oameni într-un mod cât mai bun. Carmen a crezut că dacă mă dă afară, eu mor de foame. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fiu ceea ce sunt, să am o trupă”, a declarat Nelu Popa pentru FANATIK.

Nelu Popa, declarații șoc: “Carmen nu e om”

Fostul coleg de trupă a lui Carmen de la Sălciua a afirmat de multe ori că între el și artistă a fost mai mult decât o simplă colegialitate. Nelu Popa spune că el și artista ar fi avut o relație, iar Carmen ar fi fost foarte deranjată când saxofonistul a făcut niște informații publice.

“Eu la începutul sezonului 2022 am anunțat că vreau să plec. Am spus că anul 2023 eu voi pleca din formația lui Carmen de la Sălciua. După aparițiile mele, ea s-a supărat că am recunoscut în presă că am fost împreună.

Apoi în luna august nu mai găsea motive să mă lase acasă. Asta pentru că eu am recunoscut în presă. Carmen a încercat să-mi facă mie rău cu chestia asta, nu se face așa ceva. Nu faci asta nici celui mai mare dușman. Nu lași omul în mijlocul sezonului acasă. Eu am fost corect și am anunțat de la început.

Lucrurile au fost simple și eu am vrut să fiu om. Doar că nu am avut cu cine să fiu om. Pentru că ea nu e om, e o persoană care își bate joc de oamenii de lângă ea. Nu-i plătește. Face ce face și se vede unde a ajuns cu comportamentul ei de om de stradă. Sunt lucruri care nu se fac”, a mai spus Nelu Popa.

Nelu Popa, încă la cuțite cu Carmen de la Sălciua

Cu toate că timpul a trecut, Nelu Popa nu poate trece peste ce i-a făcut Carmen de la Sălciua. Saxofonistul a declarat că i s-a făcut o mare nedreptate. În plus, instrumentistul a amenințat voalat că . Nelu Popa vrea să-i de în vileag pe Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp cu orice preț.

“Nu aș fi făcut niciodată asta, dacă eram în locul lui Carmen, să dau omul afară la mijlocul sezonului. Indiferent cât de bun sau cât de rău ar fi fost, nu lași omul fără pâine. Lucrurile nu se fac așa, este pur și simplu inadmisibil. Acum, mulți au comentat că nu o să fim solicitați.

Dar uite că suntem. Eu aș vrea să povestesc mai multe la un moment dat. Vreau ca oamenii să știe cine a fost Carmen de la Sălciua, cine a fost Culiță Sterp, cine a fost toată lumea. Vreau să spun de la început ce a fost”, a mai declarat pentru FANATIK.