Fosta soție a lui Mauro Icardi, implicată într-un nou scandal amoros. I-a trimis mesaj unui fotbalist mai mic cu 14 ani 

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea de televiziune Wanda Nara este iar în vizorul oamenilor. Fosta soție a lui Mauro Icardi este implicată într-un nou scandal amoros, după ce i-a trimis mesaj unui fotbalist mai mic cu 14 ani. Despre cine este vorba, de fapt.

Fosta soție a lui Mauro Icardi, implicată într-un nou scandal amoros

Wanda Nara nu poate sta departe de fotbaliști, deși a fost căsătorită o perioadă de 10 ani cu un jucător celebru. Frumoasa brunetă este fosta parteneră a lui Mauro Icardi și moderatoarea unui show culinar care se difuzează în Argentina.

ADVERTISEMENT

Vedeta este la cârma emisiunii MasterChef, acum fiind amestecată într-un nou conflict sentimental. Potrivit tabloidului , a încercat să flirteze cu un jucător de fotbal, mai mic decât ea cu 14 ani. Acesta are 24 de ani.

Concret, este vorba de un jucător din Premier League pe nume Enzo Fernandez. Vicecăpitanul lui Chelsea, care este însurat cu Valentina Cervantes, a primit un mesaj neașteptat din partea moderatoarei de televiziune,

ADVERTISEMENT

„Te-am văzut prin cartier, scrie-mi dacă vrei”, este mesajul pe care i l-a dat Wanda Nara jucătorului. Se pare că fotbalistul nu i-a răspuns la mesaj, însă a fost sincer cu soția sa. I-a spus partenerei de viață despre această întâmplare.

ADVERTISEMENT

Din păcate, acest lucru nu a fost deloc pe placul frumoasei prezentatoare. De menționat faptul că, soția lui Enzo Fernandez este concurentă în reality show-ul culinar pe care îl moderează.

„Am auzit, nu am văzut niciun mesaj. Enzo nu mi-a spus niciodată nimic. Familia mea mi-a dat veștile, eu nu mă uit la televizor când sunt acasă”, a mărturisit Valentina Cervantes, mai arată sursa citată.

ADVERTISEMENT

Cum s-au cunoscut Enzo Fernandez și Valentina Cervantes

Enzo Fernandez și Valentina Cervantes se cunosc de foarte mulți ani. Au împreună doi copii. La un moment dat au trecut printr-o perioadă dificilă și au decis să se despartă. Au luat această decizie în octombrie 2024.

La câteva luni de la separare au hotărât să mai dea o șansă poveștii lor de dragoste. În martie 2025 s-au împăcat, tânăra fiindu-i alături fotbalistului încă din perioada în care acesta nu era un sportiv renumit în domeniu.

„Când ne-am cunoscut lucram la un restaurant și eram studentă la Drept. El era la River Plate și juca la echipa de rezerve. Când ne-am mutat împreună, mi-am schimbat job-ul, am început să muncesc într-un call-center.

Atunci câștigam mai mulți bani decât el și cheltuiam tot salariul în casă, nu puteam să economisesc nimic. După 9 luni, am rămas însărcinată cu Olivia, aveam 19 ani.

După ce s-a transferat la Benfica, apoi la Chelsea, am renunțat la tot și am mers cu el. Multă vreme am fost bine, fără probleme, și într-o zi a venit și a spus că totul s-a terminat”, a spus soția lui Enzo Fernandez, Valentina Cervantes, relatează .

În altă ordine de idei, fosta soție a lui Mauro Icardi . Wanda Nara se pare că l-a cucerit pe fundașul lateral al lui PSG, Achraf Hakimi. În plus, a subliniat că urmărește cu interes Campionatul Mondial al Cluburilor.