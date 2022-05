Fosta soție a lui Nicolae Guță se zbate între viață și moarte. Drama prin care trece Sorina

Fosta parteneră de viață a celebrului cântăreț de muzică de petrecere se zbate între viață și moarte. Femeia trece printr-o dramă cumplită și este țintuită la pat, cu un aparat de respirat, după cum a dezvăluit Tzancă Uraganul.

Sorina, fosta soție a lui Nicolae Guță, probleme de sănătate. Are nevoie de transplant

Sorina, fosta soție a lui Nicolae Guță, are probleme grave de sănătate. Femeia are nevoie de un transplant, care se poate efectua numai la o clinică din Turcia, însă pentru această intervenție are nevoie de bani.

Cel care a făcut un apel în acest sens este Tzancă Uraganul, care a lăsat un mesaj în mediul virtual. a promis că va reveni cu mai multe detalii legat de starea de sănătate a femeii, care luptă pentru viața sa.

„Fac un anunț în primul rând către toți lăutarii! Această femeie pe care o știm cu toții, Sorina, se zbate între viață și moarte. Haideți să o ajutăm cu toții! Are nevoie de transplant în Turcia!

Fiecare care vrea să o ajutăm cu cât putem! O să revin cu un live”, a scris cântărețul de muzică de petrecere pe contul de Facebook, notează .

Sorina Guță are nevoie de un transplant de plămâni

Sorina Guță nu a reușit să-și repare care a luat foc în urmă cu mai bine de doi ani, iar acum are din nou probleme, de această dată de sănătate. Artista nu a reușit să strângă bani pentru că în ultima perioadă nu a mai cântat.

Fosta soție a lui Nicolae Guță a explicat că trebuie să facă transplant de plămâni, fiind vorba de boală făcută și de părinții săi. În plus, cântăreața are probleme de sănătate și cu inima.

„M-am îmbolnăvit rău de tot cu plămânii, cu inima. Tzancă a înțeles greșit, pentru că se auzea muzică acolo când vorbeam cu el. Și a înțeles greșit Tzancă… Că trebuie să fac transplant de rinichi. Dar nu de rinichi.

Am la inimă probleme și trebuie să fac transplant de plămâni. Asta e din părinți. A avut și mama la fel, a avut BPOC. A avut grad unu, doi, trei’’, a spus femeia pentru .