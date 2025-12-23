Fosta soție a lui Tom Brady s-a căsătorit în mare secret. Cine este bărbatul alături de care a devenit mamă a treia oară

ADVERTISEMENT

Are 45 de ani și este cunoscută drept fosta soție a lui Tom Brady. Frumoasa blondină de origine braziliană s-a căsătorit în mare secret, după ce a devenit mamă a treia oară. Cine este bărbatul care o face fericită acum.

A divorțat de Tom Brady și a ajuns la altar cu alesul inimii sale

Gisele Bundchen și Tom Brady au format un cuplu vreme de 16 ani, perioadă în care au venit pe lume doi copii. Modelul și fostul star din NFL, considerat , au decis să o ia pe drumuri diferite.

Anunțul a fost făcut în toamna lui 2022. De atunci multe lucruri s-au schimbat pentru vedetă. Fosta parteneră de viață a celebrului sportiv a devenit mamă pentru a treia oară. A născut la începutul lui 2025.

Blondina a reușit să fie discretă în această privință. A pus familia pe primul loc, fără să ofere informații despre sexul bebelușului. Până acum nu a făcut publică nicio imagine care să-l arate pe copilul pe care-l are cu actualul iubit.

În urmă cu puțin timp s-a aflat că a făcut încă un pas decisiv. S-a căsătorit în mare secret cu bărbatul alături de care a devenit mamă în urmă cu aproape un an. Acesta se numește Joaquim Valente și are 38 de ani.

Bărbatul este chiar antrenorul de jiu-jitsu al fostei soții a lui Tom Brady. Cei doi au fost surprinși împreună prima oară imediat ce blondina a anunțat divorțul de sportiv. Acela a fost momentul în care infidelitatea lui Gisele Bundchen a fost subiect de discuție.

Momentan, nu se știe când a început povestea de dragoste dintre cei doi. Cert este, că au ajuns la altar într-o ceremonie superbă care a avut loc pe data de 3 decembrie. Certificatul de căsătorie fusese emis cu două zile înainte.

Unde a avut loc nunta fostei soții a lui Tom Brady cu actualul iubit

„Gisele Bundchen și Joaquim Valente s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii secrete, care a avut loc în Florida. Ei sunt împreună de doi ani și jumătate.

Petrecerea privată a avut loc în Surfside, Florida, acasă la Valente, pe 3 decembrie, după ce certificatul de căsătorie fusese emis pe 1 decembrie”, au transmis jurnaliștii de la publicația .

În altă ordine de idei, se pare că nu și-a refăcut viața amoroasă. Tom Brady a fost surprins în compania unor femei foarte frumoase, însă nu a făcut nicio declarație despre relațiile sentimentale.

O vreme bună a apărut alături de modelul Irina Shayk, dar și de Sofia Vergara. Fotomodelul de origine americană, în vârstă de 53 de ani, a fost văzut pe un superyacht de lux împreună cu renumitul sportiv. Ei au fost fotografiați într-o croazieră pe Marea Mediterană.