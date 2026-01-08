Sport

Fosta soție a lui Walter Zenga, apariție de senzație la început de 2026. Cum arată Raluca în prezent

Raluca, fosta parteneră de viață a antrenorului Walter Zenga, imagini impresionante în primele zile din an. Cât de schimbată este frumoasa blondină acum!
Alexa Serdan
08.01.2026 | 17:18
Fosta sotie a lui Walter Zenga aparitie de senzatie la inceput de 2026 Cum arata Raluca in prezent
Raluca și Walter Zenga au divorțat în anul 2020. Sursa foto: Facebook.com
Anul 2020 a marcat despărțirea dintre Raluca și Walter Zenga, după o relație sentimentală care a durat multă vreme. Fosta soție a renumitului sportiv a bifat o apariție de senzație la început de 2026. Cum arată în prezent.

Raluca, fosta parteneră a lui Walter Zenga, o apariție ravisantă

Fosta parteneră de viață a lui Walter Zenga s-a reinventat după divorțul de tehnicianul care a trăit o mare dramă. Raluca a înflorit după separarea de bărbatul alături de care a devenit mamă de două ori. Aflată în Emiratele Unite Arabe se bucură de o existență inedită.

Blondina care este de o frumusețe ravisantă pare că a descoperit care este secretul tinereții. În primele zile din noul an a transmis un mesaj emoționant, dar și o serie de imagini care o arată cu o siluetă trasă prin inel.

Are o înfățișare plăcută, chipul său fiind unul luminos. Radiază și profită din plin de stilul de viață pe care-l duce, călătorind în diferite locuri speciale de pe glob. Vedeta și-a setat un mic memento pentru 2026, concentrându-se pe starea de bine.

„1 ianuarie – RESETAREA este pur făcută de om și administrativă (nu există nimic în natură care să înceapă un nou ciclu în ianuarie), imediat după cel mai mare festin al anului”, a scris fosta soție a lui Walter Zenga, pe Instagram.

Raluca Zenga, în noaptea de Anul Nou
Raluca Zenga, în centrul atenției datorită vestimentației. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cum s-a schimbat viața Ralucăi, după separarea de Walter Zenga

Frumoasa blondină este ferm convinsă că noul an, de drept biologic, este marcat de echinocțiul de primăvara. Acesta are loc de fiecare dată pe 20 martie, fiind momentul în care lumina revine și alimentează natura.

În aceeași notă, fosta parteneră a lui Walter Zenga transmite, pe aceeași rețea de socializare, că traseul i s-a modificat enorm în ultima vreme. După 15 ani de relație, Raluca a decis să lucreze mai mult la dezvoltarea personală.

Rezoluțiile de Anul Nou nu sunt schimbări de identitate, ci mai degrabă promisiuni de impuls făcute sub masca sloganului «New Year, New Me», și de aceea majoritatea eșuează.

Rezoluțiile vin mână în mână cu obsesia pentru productivitate, cultura agitată, mentalitatea robotică «trezește-te și macină», care este pur și simplu sclavie rebranduită.

Nu poți trece peste semnalul tău biologic pentru a te odihni și a merge în ritmul tău pentru totdeauna. Așa că nu te grăbi, nu forța schimbarea, ascultă-ți busola interioară, nu «antrenorii» insistenți.

Sunt sigură că mulți dintre noi au fost nevoiți să treacă prin multe în dezvoltarea caracterului anul trecut. Cât despre mine, simt că am învățat atât de multe. Mi-am integrat toate lecțiile?

Categoric nu, dar este o călătorie în care am încredere”, a completat Raluca Zenga, pe social media. Internauții nu au putut trece cu vederea fotografiile în care radiază și în care își expune formele de invidiat.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
