Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele divorțului: ”Nu poți continua cu cineva când…”

Marcela Munoz, fosta soție a starului de la FCSB, dă cărțile pe față despre motivele divorțului. Frumoasa blondină a oferit detalii despre căsnicia pe care a avut-o alături de Dayro Moreno. Cei doi au împreună o fiică.

Fosta parteneră de viață a fotbalistului de la FCSB, Marcela Munoz, a avut o relație complicată cu tatăl copilului său. S-a iubit cu fostul jucător Dayro Moreno, care a împlinit vârsta de 40 de ani pe 16 septembrie.

Au fost căsătoriți în perioada 2012-2018, iar în 2014 au devenit părinți pentru prima oară. Legătura amoroasă dintre cei doi a fost una presărată cu suișuri și coborâșuri, dar și cu scandaluri care au afectat viața de cuplu.

La un moment dat, s-a vehiculat că fotbalistul argentinian a atacat-o pe blondină cu un cuțit. Privind în urmă la acea experiență negativă, modelul a dezvăluit de ce a pus capăt mariajului care a fost unul dificil.

„Nu poți continua cu cineva când nu mai merge. Pur și simplu. (n.r. despre incidentul cu cuțitul) A fost o ceartă. Vă voi lăsa acest semn de întrebare ție și celor care ne urmăresc. Au fost șase ani foarte dificili.

Știm cu toții că este foarte indisciplinat. Sunt singură acum. Vreau să cresc ca femeie și ca persoană. L-am întâlnit pe Dayro când nu avea nimic. Nu poți continua, iar când nu e posibil, nu e posibil.

Dayro este un bărbat căruia îi place excesiv să petreacă,”, a spus Marcela Munoz despre relația cu , în emisiunea La Red, difuzată la Caracol Television, conform .

Ce face în prezent fostul jucător de la FCSB

Dayro Moreno este jucătorul de fotbal pentru care FCSB a plătit suma de 1,75 milioane de euro. Contractul a fost semnat în urmă cu 17 ani, în perioada în care echipa românească era cunoscută drept .

În momentul de față, sportivul argentinian joacă pentru formația Once Caldas. Mai exact, este vorba despre echipa de la care atacantul a fost adus în România, în anul 2008. A evoluat în țara noastră doar un an, până în 2009.

În sezonul 2025 a marcat 23 de goluri. De asemenea, i-a atras atenția selecționerului Nestor Lorenzo. A fost chemat la echipa națională a Columbiei, după o absență de 9 ani. Mai mult decât atât, fotbalistul de 40 de ani a fost convocat pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026.

Prin urmare, Dayro Moreno va juca alături de alte nume importante, cum ar fi Jhon Cordoba sau Luis Javier Suarez. În altă ordine de idei, fostul atacant de la Steaua a evoluat pentru cluburi precum Clube Atlético Paranaense și la Once Caldas.