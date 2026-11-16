Fosta soție a unui star din Premier League a făcut senzație la Milano! Apariție spectaculoasă în rochie mulată. Galerie foto

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Modelul maghiar Viktoria Varga a făcut furori la Milano! Fosta soție a celebrului star din Premier League, Graziano Pellè, a marcat o apariție spectaculoasă într-o rochie mulată, într-o culoare iubită de toate femeile perioada aceasta.

Ținuta cu care a strălucit fosta parteneră a unui cunoscut sportiv

În urmă cu mai bine de un an fostul internațional italian Graziano Pellè (41 ani) lua pe toată lumea prin surprindere. Fostul sportiv și a luat o decizie neașteptată. S-a mutat în Dubai, însă Viktoria Varga (39 ani) a rămas să locuiască pe meleagurile italiene.

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Frumoasa șatenă, care este creatoare de modă, este una dintre cele mai urmărite influencerițe. Creatoarea de conținut este femeie de afaceri, dar și model. Arată superb și are o siluetă pentru care este invidiată de foarte multe persoane, dar mai ales de doamne și domnișoare. Vedeta are un corp tras prin inel.

Când apare în spațiul public uimește de fiecare dată. O ieșire în Milano, alături de o gașcă de fete, a adus-o în lumina reflectoarelor. i-a impresionat pe fani cu o rochie mulată, în nuanța sezonului – burgundy. Ținuta cu mâneci lungi și cu decolteu pătrat i s-a potrivit de minune.

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Mai mult, a ajutat-o să-și etaleze picioarele lungi și suple. Viktoria Varga a accesorizat rochia cu o geantă Chanel Mini Classic Flap Bag, în varianta realizată din piele neagră matlasată cu feronerie argintie. Prețul cu care se găsește în magazinele de lux pleacă de la 4.500 de euro și poate ajunge până la aproximativ 5.000 de euro. „Totul este puțin mai dulce cu fetele mele”, este descrierea lăsată de model, în dreptul imaginilor pe care le-a încărcat pe contul personal de Instagram. Pe această pagină este urmărită de 614.000 de persoane.

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Vedeta, asaltată de admiratori

Viktoria Varga a primit foarte multe comentarii de la fanii săi. În secțiunea de mesaje a avut parte numai de laude și aprecieri, semn că este un model admirat pentru calitățile sale, dar mai ales pentru felul în care arată. O persoană i-a transmis că este „absolut uimitoare”, în timp ce un alt admirator a ținut să sublinieze că „eleganța și feminitatea sunt la nivel înalt”. Altcineva a scris: „E greu să pui împreună trei femei frumoase, superbe și minunate. Ești cu adevărat uimitoare”. Ce-i drept, fosta soție a lui Graziano Pellè arată spectaculos indiferent de obiectele vestimentare pe care le îmbracă. Rochiile îi scot în evidență silueta, care este admirată pe podiumurile de modă de foarte mulți ani.

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Superba șatenă, născută în orașul Győr din Ungaria, și-a început cariera de model la Budapesta. Acolo a învățat mersul pe podium și tehnicile de pozat, fiind remarcată destul de repede de un agent italian la primul ei casting. Astfel, și-a extins activitatea pe piața internațională a modei, concentrându-se în special pe Italia.

Imediat ce a ajuns la Milano a început să lucreze cu numeroase branduri de top din industria modei. Viktoria Varga este renumită pentru colaborările pe care le-a semnat cu diferite mărci. A fost asociată cu branduri din zona de lenjerie intimă și costume de baie. Una dintre cele mai importante apariții ale sale a fost defilarea pe podium la Calzedonia Summer Show.

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